Rezervele valutare la Banca Națională a României au crescut la 65,8 miliarde de euro, la 31 ianuarie 2026

Rezervele valutare la Banca Națională a României au urcat, la 31 ianuarie 2026, la nivelul de 65,812 miliarde de euro, de la 64,800 miliarde de euro la 31 decembrie 2025, a anunțat luni banca centrală, printr-un comunicat.

‘În cursul lunii au avut loc următoarele operațiuni: intrări de 4.796 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor; alimentarea contului Comisiei Europene și altele; ieșiri de 3.784 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele’, se arată în comunicatul BNR.

Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone iar în condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 14,221 miliarde de euro.

Astfel, rezervele internaționale ale României (valute plus aur) la 31 ianuarie au fost de 80,033 miliarde de euro, față de 77,017 miliarde de euro la 31 decembrie 2025.

Plățile scadente în luna februarie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, însumează circa 1,259 miliarde de euro, precizează BNR.