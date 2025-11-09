Rivian oferă CEO-ului său un pachet salarial de până la 4,6 miliarde de dolari, după modelul lui Elon Musk

Producătorul american de vehicule electrice Rivian a anunţat vineri un nou pachet salarial pentru CEO-ul RJ Scaringe, evaluat la până la 4,6 miliarde de dolari pe o perioadă de zece ani, un plan inspirat de celebrul acord record al lui Elon Musk cu Tesla, relatează Reuters.

Consiliul de administraţie al Rivian spune că noul plan urmăreşte să asigure loialitatea fondatorului şi să-l motiveze să atingă profitabilitatea, într-un moment-cheie pentru companie, care se pregăteşte să lanseze anul viitor SUV-ul R2, un model mai mic şi mai accesibil, conceput să concureze cu Tesla Model Y.

Pachetul oferă lui Scaringe opţiuni de cumpărare pentru 36,5 milioane de acţiuni Rivian, la un preţ de 15,22 dolari/acţiune, sumă care va fi activată doar dacă producătorul atinge ţinte reduse de preţ al acţiunilor, cuprinse între 40 şi 140 de dolari, precum şi obiective de venit operaţional şi flux de numerar în următorii şapte ani.

Planul actual înlocuieşte un pachet din 2021, considerat nerealist după scăderea acţiunilor Rivian, care au pierdut peste 80% din valoare de la listare.

”Deşi nu copiază direct modelul Tesla, există clar elemente inspirate de filosofia lui Musk. Tot mai multe companii încearcă să lege recompensele executive de obiective ambiţioase de creştere a valorii de piaţă”, a declarat Yonat Assayag, partener la ClearBridge Compensation Group.

Scaringe primeşte şi o dublare a salariului de bază la 2 milioane de dolari anual, iar pachetul îi oferă control asupra a circa 3% din acţiunile Rivian. Dacă toate obiectivele sunt îndeplinite, câştigul total ar putea ajunge la 4,6 miliarde de dolari, în timp ce acţionarii ar beneficia de o creştere estimată de 153 miliarde de dolari în valoare de piaţă.

Separat, CEO-ul Rivian a primit 1 milion de unităţi comune în noua companie afiliată Mind Robotics, specializată în dezvoltarea de tehnologii AI industriale, unde va ocupa funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie.

Planul Rivian vine la doar o zi după ce acţionarii Tesla au aprobat pachetul salarial de 1 trilion de dolari pentru Elon Musk — un precedent care pare să redefinească modul în care marile companii din domeniul tehnologic şi auto recompensează leadershipul.