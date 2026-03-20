Uber investeşte până la 1,25 miliarde de dolari în Rivian, pentru lansarea a 50.000 de robotaxiuri

Uber Technologies a anunţat o investiţie de până la 1,25 miliarde de dolari în producătorul de vehicule electrice Rivian Automotive, în cadrul unui parteneriat care vizează lansarea a până la 50.000 de robotaxiuri până în 2031, transmite CNBC.

Acordul prevede achiziţia a cel puţin 10.000 de vehicule autonome din viitorul model electric R2 al Rivian, cu opţiunea de a extinde flota până la 40.000 de unităţi suplimentare începând din 2030.

O primă investiţie de 300 de milioane de dolari este aşteptată în perioada următoare, sub rezerva aprobărilor de reglementare, echivalentul a aproximativ 19,55 milioane de acţiuni Rivian. Alte tranşe de finanţare vor fi realizate etapizat până în 2031, în funcţie de atingerea unor obiective stabilite.

Robotaxiurile R2 vor fi disponibile exclusiv pe platforma Uber şi vor fi lansate în aproximativ 25 de oraşe din SUA, Canada şi Europa. Primele pieţe vizate sunt San Francisco şi Miami, unde serviciul ar urma să debuteze în 2028.

Directorul general al Uber, Dara Khosrowshahi, a declarat că integrarea verticală a Rivian, de la designul vehiculului până la software şi producţie, oferă companiei încredere în atingerea acestor obiective ambiţioase.

Parteneriatul vine într-un context de relansare a interesului pentru vehicule autonome şi robotaxiuri, considerate de investitori o piaţă de ordinul trilioanelor de dolari. Totuşi, numeroase companii, inclusiv Uber, au întâmpinat dificultăţi în trecut în atingerea obiectivelor din acest sector.

Acordul urmează unei investiţii majore anunţate anterior de Rivian, în valoare de 5,8 miliarde de dolari, într-un parteneriat software cu Volkswagen. De asemenea, Uber şi-a extins recent iniţiativele în domeniul robotaxiurilor prin colaborări cu Lucid, Zoox, Stellantis şi Nvidia.

Conducerea Rivian consideră că progresele în inteligenţa artificială şi în tehnologia semiconductorilor vor accelera dezvoltarea vehiculelor autonome, permiţând implementarea la scară largă a serviciilor de robotaxi în următorii ani.