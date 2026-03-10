România a atras 4,7 miliarde de euro de pe piețele internaționale

România a atras aproximativ 4,7 miliarde de euro de pe piețele financiare internaționale, prin prima ieșire a statului român pe piețele externe în anul 2026, iar prin această operațiune a acoperit aproape jumătate din necesarul de finanțare externă estimat a fi realizat prin emisiuni de euroobligațiuni pentru anul 2026.

Statul român a ieșit pe piețele externe în 25 februarie, cu trei zile înainte de începerea conflictului din Iran, evitând astfel creșterea costurilor de finanțare care au urmat declanșării ostilităților, a anunțat Ministerul Finanțelor, printr-un comuncat.

‘Banii au fost obținuți prin emiterea de euroobligațiuni – titluri prin care statul se împrumută de la investitori instituționali pe piețele internaționale și se angajează să le returneze suma peste mai mulți ani, împreună cu dobândă. Prin această operațiune, România a acoperit aproape jumătate din necesarul de finanțare externă estimat a fi realizat prin emisiuni de euroobligațiuni pentru anul 2026’, precizează sursa citată.

Potrivit MF, interesul investitorilor a fost foarte ridicat, cererea totală pentru obligațiunile românești depășind 15,5 miliarde de euro, de peste trei ori mai mult decât suma pe care statul a dorit să o împrumute. Acest lucru a permis României să obțină condiții mai bune de finanțare, dobânzi mai mici decât cele estimate inițial și chiar sub nivelul cotațiilor pieței la acel moment, susține instituția.

‘Astfel, România, prin Ministerul Finanțelor, a accesat o tranșă de 2,25 miliarde EUR pe o maturitate de 7 ani (2033), o nouă tranșă de 2 miliarde USD pe 10 ani lung (iulie 2036) și 750 milioane EUR reprezentând redeschiderea emisiunii scadente în septembrie 2044. După stabilirea finală a marjelor, tranzacția s-a încheiat cu un randament de 4,638% și un cupon de 4,625% pentru tranșa de 7 ani EUR, un randament de 5,750% și un cupon de 5,750% pentru cea de 10 ani lung USD și un randament de 5,966% și un cupon de 6,000% pentru redeschiderea emisiunii denominate în EUR scadentă în anul 2044’, se precizează în comunicatul de la Ministerul Finanțelor.

Fondurile atrase vor fi folosite pentru finanțarea deficitului bugetar și pentru refinanțarea unor împrumuturi mai vechi ale statului, precum și pentru consolidarea rezervei financiare în valută la dispoziția Trezoreriei.

La emisiune au participat câteva sute de investitori internaționali prin mai mult de 500 de ordine cumulate în toate cele 3 tranșe, inclusiv instituții oficiale internaționale și bănci centrale pe lângă fonduri de investiții, bănci și fonduri de pensii și asigurări, acoperind regiuni geografice diferite (Europa, America, Asia și Orientul Mijlociu), ceea ce confirmă interesul ridicat și diversificat pentru titlurile de stat emise de România, se mai precizează în document.

Tranzacția a fost intermediată de către BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG, și Societe Generale.

‘Prima emisiune de euroobligațiuni a României din 2026 a fost un real succes și arată încă o dată încrederea investitorilor internaționali în economia românească și în măsurile luate de Guvern pentru stabilizarea finanțelor publice’, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în comunicat.

Planul anual de finanțare previzionat pentru acest an este de aproximativ 265-275 miliarde lei, care să acopere un nivel al deficitului bugetar între 6% și 6,4% din PIB și refinanțarea datoriei publice scadente, iar din punct de vedere al surselor de finanțare se estimează contractarea de datorie publică de pe piața internă de aproximativ 160-170 miliarde lei și de pe piața externă de aproximativ 21 miliarde euro, arăta un proiect de Hotărâre de Guvern publicat la finalul lunii ianuarie a acestui an.

Potrivit Ministerului Finanțelor, inițiatorul documentului, volumul estimat pe piața externă urmează să fie asigurat prin emisiuni de euroobligațiuni în sumă de 10 miliarde euro, restul fiind sume estimate a fi atrase prin împrumuturi în cadrul programelor PNRR, SAFE, împrumuturi de la instituții financiare internaționale și plasamente private. Totodată, în cursul anului 2026 vor mai ajunge la maturitate euroobligațiuni în valoare de aproximativ 3,25 miliarde euro, respectiv 750 milioane euro în 26 februarie, 1,56 miliarde euro în 27 septembrie și 940 milioane euro în 8 decembrie 2026.