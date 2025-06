România a beneficiat de peste 900 milioane de euro prin Granturi SEE & Norvegiene, în ultimii 18 ani

România a beneficiat, din 2007 și până în prezent, de peste 900 milioane de euro prin Granturi SEE & Norvegiene, fonduri externe nerambursabile acordate de Regatului Norvegiei, Islanda și Principatul Liechtenstein pentru reducerea disparităților economice și consolidarea relațiilor bilaterale, a anunțat miercuri Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

‘România a beneficiat, până în prezent, de finanțări de peste 900 milioane de euro din Granturile SEE și Norvegiene. Aceste finanțări au însemnat proiecte care au construit punți între oameni, instituții, comunități și au transformat ideile în rezultate care contează. Intervențiile au fost în diferite domenii: educație, cercetare, energie regenerabilă și protecția mediului, sprijin pentru cei vulnerabili, dar și proiecte care au susținut întărirea statului de drept, pregătirea administrațiilor, sprijinirea organizațiilor civice. Am analizat aceste rezultate înregistrate prin utilizarea Granturilor SEE & Norvegiene în contextul în care discutăm în această perioadă despre viitoarea cooperare dintre România și statele donatoare. Cu toții ne dorim ca și viitoarea cooperare să fie axată pe implementarea eficientă a granturilor alocate, pentru obținerea de rezultate concrete, asigurând complementaritatea intervențiilor din aceste fonduri cu cele de care beneficiem prin Politica de Coeziune și PNRR’, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, citat în comunicat.

Recent, oficialii MIPE au avut o reuniune de lucru cu reprezentanții statelor donatoare pentru a discuta viitoarea perioadă de programare. Cooperarea bilaterală rămâne o componentă esențială a acestui parteneriat, iar România își reafirmă angajamentul de a continua implementarea eficientă a granturilor pentru a răspunde provocărilor comune și a promova inovarea, subliniază documentul.

Anterior, echipa MIPE, împreună cu reprezentanți ai statelor donatoare și ai instituțiilor care au implementat programe sau proiecte, au analizat rezultatele înregistrate în ultima perioadă de programare, când România a beneficiat de o alocare de peste 500 milioane de euro.

Astfel, în programul România verde, fondurile au contribuit la creșterea anuală a producției de energie regenerabilă (128 MWh), eliminarea a 672 tone de emisii de CO2, restaurarea a 46 habitate de turbării (11,27 km2), ecologizarea și închiderea a cinci depozite de deșeuri, la sfârșitul anului 2024, și adoptarea a 14 planuri de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice elaborate în municipalități.

În ceea ce privește proiectul România competitivă, au beneficiat de sprijin din granturi peste 2.000 profesioniști din domeniul educației. De asemenea, mai mult de 320 studenți au participat la activități în unul din cele trei state donatoare iar peste 1.000 de cercetători au fost sprijiniți în activitatea lor. Au fost finanțate 524 de IMM-uri și au fost dezvoltate 36 de produse sau tehnologii. Totodată, peste 900 de specialiști din justiție au fost instruiți în domeniul combaterii crimei organizate și corupției, peste 7.400 de specialiști în combaterea discriminării victimelor rome și au fost îmbunătățite condițiile de muncă în 110 instanțe și instituții centrale. Au fost create 84 de săli de audiere speciale pentru copii, pentru un mediu de justiție adaptat pentru minori.

În proiectul România incluzivă, peste 30.000 de femei au fost informate în cadrul campaniei door-to-door de screening al cancerului de col uterin iar 2.470 de copii diagnosticați cu o tulburare de sănătate mintală au beneficiat de intervenții adecvate în toate cele 6 centre comunitare de sănătate mintală. Un număr de 212 pacienți au fost înregistrați în registrul de insuficiență cardiacă iar 2.202 pacienți au primit tratamentul și monitorizarea necesare. Pe de altă parte, peste 600 de deținuți au fost instruiți și au obținut calificarea într-o meserie iar 46 de penitenciare au fost dotate cu echipamente noi. De asemenea, au fost create trei facilități polivalente de reintegrare (Baia Mare, Vaslui și Botoșani) și trei facilități de lucru și formare pentru deținuți (Craiova, Constanța-Poarta Albă și Mărgineni) pentru susținerea cadrului de reintegrare socială.