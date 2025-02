România, în prima linie a țărilor europene la cheltuieli militare

Statele membre ale Uniunii Europene au cheltuit anul trecut 326 miliarde de euro pentru apărare, ceea ce a însemnat, în medie, 1,9% din PIB, conform datelor Agenției Europene de Apărare. După decenii în care bugetele alocate apărării au fost neglijate de către țările blocului comunitar, ele au înregistrat anul trecut o creștere cu 30% comparativ cu 2021.

Liderii UE, reuniți la începutul lunii februarie la Bruxelles, au convenit să facă mai multe pentru a consolida apărarea blocului comunitar împotriva Rusiei și a altor amenințări prin creșterea cheltuielilor și umplerea lacunelor dinn capacitățile lor militare. Potrivit datelor publicate de Consiliul Europei se prognozează că până în 2027 cheltuielile vor crește cu peste 100 de miliarde de euro în termeni reali. Liderii UE au estimat că pentru a spori capacitățile de apărare este nevoie să se strângă cel puțin 500 de miliarde de euro în următorul deceniu și au convenit ca investițiile viitoare să se concentreze pe apărarea aeriană și antirachetă, muniția și transportul militar. Statele UE s-au angajat în fostul mandat al președintelui Donald Trump să aloce 2,5% din PIB național pentru apărare, dar majoritatea dintre ele nu au atins acest procent. În aceste condiți, este greu de crezut că ele vor da curs noii solicitări a liderului de la Casa Albă de a crește rapid bugetele apărării la 5% din PIB.

Cum arată bugetul României

Prin bugetul pe 2025 se alocă Ministerului Apărării suma de 42,75 miliarde lei, ceea ce înseamnă 2,23% din PIB. De asemenea, se mai prevăd credite de angajament în sumă de 108,98 miliarde de lei, iar dacă și acești bani ar fi alocați, bugetul apărării ar ajunge la 5,6%. Deși este o sumă consistentă, în ceea mai mare parte ea va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de personal, mai ales că Ministerul Apărării vrea creșterea atractivității domeniului militar prin îmbunătățirea sistemului de salarizare și pensii și a ofertei de pregătire profesională continuă.

Guvernul nu face economie la promisiuni

România a adoptat la sfârșitul anului trecut Strategia națională privind industria de apărare unde este prevăzut ca în următorii șase ani să fie stimulată cercetarea și inovarea din domeniu militar, iar pentru aceasta 2% din bugetul anual al Apărării ar urma să meargă pentru cercetare. România are 22 de companii de stat în industria de apărare, ele realizând o cifră de afaceri cumulată în 2023 de 5,6 miliarde de lei (1,1 miliarde de euro). Cele mai multe dintre aceste fabrici au nevoie rapidă de investiții petru că tehnologia lor este depășită și nu este aliniată standardelor NATO. Pentru a schimba situația, strategia propune investiții de 150 milioane de euro (750 milioane de lei) pe an în aceste companiile până în 2030 și creșterea productivitatea cu 10%/per angajat în fiecare an. „Noi trebuie să facem investiții în industria de apărare astfel încât să putem prelua 70-75% din ceea ce aducem astăzi afară. Pe fondul a ceea ce se întâmplă în Ucraina și industria noastră de apărare a început să meargă mai bine și acum avem 14 companii pe profit, după ce în 2021 aveam doar una-două pe profit. Totuși, astăzi plătim cu vârf și îndesat pentru că am distrus această industrie și am ajuns să producem în țară doar 4,7% din necesarul de echipamente militare pentru dotarea armatei. Este momentul ca industria de apărare din sectorul de stat și cea din zona privată să înceapă să colaboreze pentru a sprijini producția autohtonă”, a explicat Constantin Bucuroiu, președintele Alianţei Sindicatelor din Industria Apărare şi Aeronautică (ASIAA)

În cadența UE

La nivelul anului trecut, din bugetul de 326 miliarde de euro alocat apărării de statele UE, circa 102 miliarde de euro au fost pentru investiții în noi dotări. Suma reprezintă o creștere consistentă după ce în 2023, circa 80% din investițiile pentru apărare, aproximativ 61 de miliarde de euro, au fost alocate pentru achiziționarea de noi produse. În raport cu 2022, cheltuielile pentru achiziționarea de noi produse din domeniul apărării au crescut cu 19%. Cheltuielile totale pentru cercetare și dezvoltare în domeniul apărării, care includ toate plățile efectuate până la momentul primelor cheltuieli pentru producția de bunuri, s-au ridicat la 11 miliarde de euro în 2023 (cu 6% mai mult decât în 2022) și la 13 miliarde de euro în 2024. Aceste investiții au fost stimulate cu ajutorul Fondului european de apărare lansat în 2021. Fondul are un buget total de 8 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, din care 2,7 miliarde de euro sunt alocate pentru finanțarea activității de colaborare între state în cercetarea din domeniul apărării și 5,3 miliarde de euro pentru finanțarea proiectelor de colaborare destinate dezvoltării capabilităților.

Un domeniu cu dezvoltare explozivă

În 2023, industria europeană de apărare a generat o cifră de afaceri de 158,8 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere de 16,9% față de anul precedent. Această creștere a fost evidentă în toate cele trei sectoare-cheie – sectorul aeronauticii militare, sectorul naval și sectorul terestru – cu rate de creștere de 15,8%, 17,7% și, respectiv, 17,7%. Potrivit ultimelor date disponibile, exporturile militare europene s-au ridicat la 57,4 miliarde de euro în 2023, în creștere cu 12,6% față de 2022. Pe fondul creșterii activității, industria europeană de apărare a înregistrat o creștere pronunțată a numărului de locuri de muncă în 2023, numărul total al acestora ridicându-se la 581.000. Este vorba de o creștere cu 8,9% în raport cu anul precedent.

Pentru sprijinirea industrei de apărare europene, la 18 octombrie 2023 a intrat în vigoare Regulamentul de instituire a unui instrument pentru consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții publice în comun (EDIRPA). Acesta și-a propus să stimuleze statele membre să achiziționeze în comun produse din domeniul apărării și a pus la dispoziția lor un buget de 300 de milioane de euro.

Cheltuielile pentru apărare în statele membre ale UE în perioada 2014-2024 (mld. euro):