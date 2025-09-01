România, pe locul al patrulea în topul țărilor europene cu cele mai ieftine locuințe în 2024

România se află pe locul al patrulea în topul țărilor europene cu cele mai ieftine locuințe, după Turcia, Bosnia și Herțegovina și Albania, cu un preț mediu de 1.676 euro/mp în 2024, în creștere cu 11,5% față de nivelul consemnat în 2023, de 1.504 euro/mp, relevă un studiu de specialitate al Deloitte, dat luni publicității.

La polul opus, cu cele mai scumpe locuințe este Luxemburg (reintrodusă în studiu după câțiva ani de pauză), cu o medie de 8.760 euro/mp în 2024.

Studiul Deloitte Property Index 2025 a fost realizat pe baza datelor din principalele orașe din 28 de țări (din care 21 din Uniunea Europeană). Per ansamblu, 18 din cele 28 de țări analizate au înregistrat creșteri ale prețurilor medii pentru locuințe, cele mai importante fiind în Polonia (+19,3%) și Albania (+16,5%), iar scăderi notabile au fost consemnate în Turcia (-12%), Luxemburg (-3,4%) și Olanda (-2,3%).

Dintre țările membre UE analizate în studiu, prețuri ridicate se înregistrează și în Austria (5.053 euro/mp), Portugalia (5.049 euro/mp), Finlanda (4.889 euro/mp) și Germania (4.800 euro/mp), în timp ce sub 2.000 de euro/mp mai întâlnim doar în Grecia (1.792 euro/mp) și România, cu mențiunea că pentru Bulgaria și Irlanda nu există date privind media națională.

‘Prețurile proprietăților rezidențiale din Europa continuă să reflecte o interacțiune complexă între constrângerile ofertei de locuințe noi, respectiv costurile de construcție în creștere, condițiile de finanțare mai stricte și reglementările mai complexe, și preocupările legate de perspectivele economice și de evoluția nivelului de trai din țările analizate. România este printre țările în care prețurile au crescut, în 2024, pe fondul cererii ridicate și al deficitului de locuințe noi, iar tendința se menține, cel puțin pe termen scurt, având în vedere majorarea TVA la 21% pentru locuințele noi (inclusiv pentru cele care beneficiau de cotă redusă) și incertitudinile cu privire la regulile de urbanism, în principal în București. Pe de altă parte, reinflamarea inflației ține costurile de finanțare ridicate, făcând mai puțin accesibile creditele ipotecare, care au susținut în mare măsură piața în 2024’, a declarat Irina Dimitriu, Partener Reff & Asociații | Deloitte Legal.

Luxemburg domină clasamentul și la nivelul orașelor europene, cu un preț mediu de 11.074 euro/mp în capitală, în timp ce Munchen se află pe locul doi (10.800 euro/mp), iar Paris pe locul trei (10.760 euro/mp).

În România, cele mai mari prețuri se înregistrează în Cluj-Napoca, respectiv 2.770 euro/mp și Brașov (1.897 euro/mp), în timp ce Bucureștiul ocupă locul al treilea, cu 1.757 euro/mp.

Realizatorii studiului subliniază că România este printre statele europene în care cel mai scump oraș nu este capitala, alături de Germania, unde Munchen este pe primul loc cu cele mai scumpe locuințe, Italia cu Milano și Spania cu Barcelona.

Clasamentul este similar și pe piața chiriilor. Astfel, orașul Luxemburg este pe primul loc, conform datelor disponibile analizate de studiul Deloitte, cu o chirie medie lunară de 43,4 euro/mp.

Pe locul al doilea se află Parisul, cu o chirie medie de 32 euro/mp, urmat de Dublin, cu 31,7 euro/mp.

Încă 15 orașe din țările analizate au chirii cuprinse în intervalul 20-29,9 euro/mp (printre care Barcelona – 29,9 euro/mp, Oslo – 27,3 euro/mp, Madrid – 27,1 euro/mp și Amsterdam 26,3 euro/mp).

Dintre orașele din statele UE analizate, cele mai ieftine din perspectiva chiriei sunt Plovdiv, Varna și Sofia din Bulgaria (între 5,7 și 8 euro/mp), și Patra din Grecia (7 euro/mp).

În România, București și Cluj-Napoca sunt la egalitate, cu cele mai mari chirii dintre orașele analizate, de 10,3 euro/mp în medie pe lună, ambele în creștere față de anul anterior, urmate de Brașov, unde chiriașii plătesc în medie 9,2 euro/mp pe lună (similar cu 2023).

‘Oferta limitată din piața imobiliară se reflectă și în valoarea tot mai ridicată a chiriilor, în special în marile orașe, cu potențial de dezvoltare peste media națională. Aceste zone au susținut piața și din perspectiva tranzacțiilor, anul trecut, dar și în prima parte a lui 2025, când activitatea s-a întețit, de asemenea, înainte de intrarea în vigoare a noii cote de TVA pentru locuințele noi. Cu toate acestea, este nevoie de o revigorare a construcțiilor rezidențiale, după scăderea de peste 20% de anul trecut, pentru a asigura înnoirea fondului locativ din România și, implicit, pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru populație’, a declarat Marius Vasilescu, Partener Advisory, Deloitte România.

Ediția a 14-a a studiului Deloitte Property Index analizează evoluția pieței imobiliare rezidențiale în anul 2024 în 28 de țări și 77 de orașe. Toate prețurile cuprinse în analiză sunt convertite în euro, pentru a obține rezultate comparabile.

