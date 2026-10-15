România, printre țările UE cu cele mai importante creșteri ale producției industriale în luna august

Producția industrială în Uniunea Europeană și zona euro a scăzut în luna august 2026, comparativ cu luna iulie 2026, însă România se numără printre țările membre unde producția industrială a crescut de la o lună la alta, arată datele publicate, joi, de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Conform acestor date, în august comparativ cu luna anterioară, producția industrială a scăzut cu 0,5% în zona euro și cu 0,3% Uniunea Europeană. În rândul statelor membre, cele mai ample scăderi ale producției industriale au fost înregistrate în Belgia (minus 5,1%), Irlanda (minus 3,1%) și Portugalia (minus 2%). De cealaltă parte, cele mai mari creșteri ale producției industriale au fost consemnate în Suedia (6,5%), Estonia (4,3%), Țările de Jos (2,6%), Luxemburg (2,5%), Grecia (2,4%) și România (1,6%). În cazul României creșterea de 1,6% din luna august vine după un declin de 1,3% în luna iulie.

În ritm anual, luna august 2026 comparativ cu luna august 2025, producția industrială s-a redus cu 1,1% în zona euro și cu 0,2% în UE. Cele mai importante scăderi ale producției industriale au fost înregistrate în Irlanda (minus 15%), Belgia (minus 7,1%), Bulgaria (minus 5,4%), Luxemburg (minus 5,3%), Cipru (minus 2,8%) și România (minus 2,6%). În cazul României, declinul de 2,6% din luna august vine după o contracție de 6,2% în luna iulie.

Datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică arată că, în România, în luna august 2026, producția industrială (serie brută) a scăzut față de luna precedentă cu 12,6%, din cauza declinului înregistrat de industria prelucrătoare (-15%) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-2%). Industria extractivă a crescut cu 1%.

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a fost mai mare față de luna precedentă cu 1,6%, datorită creșterilor din cele trei sectoare industriale: industria extractivă (+1,4%), industria prelucrătoare (+1,3%) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+0,9%).

Față de luna corespunzătoare din anul precedent, producția industrială (serie brută) a scăzut cu 0,4%, ca efect al scăderilor industriei prelucrătoare (-1,1%) și producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,9%). Industria extractivă a crescut cu 8,6%.

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a fost mai mică față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 2,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-3,4%) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-1,1%). Industria extractivă a crescut cu 7,7%.