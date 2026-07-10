România se alătură inițiativei europene de investiții care vizează mobilizarea a 80 miliarde euro pentru companiile tehnologice

România participă la cea de-a doua etapă a inițiativei europene ‘Campionii europeni în domeniul tehnologiei’ (ETCI 2.0), lansată de Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) împreună cu cele 27 de guverne ale Uniunii Europene și investitori instituționali privați, care urmărește mobilizarea unor investiții de până la 80 de miliarde de euro în companii tehnologice inovatoare.

Potrivit unui comunicat al BEI, transmis vineri AGERPRES, noua etapă a inițiativei, lansată la Bruxelles, în marja reuniunii ECOFIN a miniștrilor de finanțe ai UE, își propune să creeze o platformă paneuropeană de investiții care să faciliteze accesul la capital al companiilor extrem de inovatoare care se extind pentru a deveni lideri globali.

‘ETCI 2.0 va fi de patru ori mai mare decât predecesoarea sa, triplând numărul mega-fondurilor cu investitori-ancoră, și își va extinde aria de aplicare pentru a investi în fonduri medii de creștere’, se arată în comunicat.

Prima fază a ETCI 2.0 a sprijinit deja 15 mega-fonduri care investesc activ în start-upuri europene care doresc să se extindă și a stimulat dezvoltarea a 12 ‘unicorni’ cu sediul în UE (întreprinderi în curs de extindere evaluate la peste 1 miliard de euro).ETCI 2.0 are ca obiectiv atragerea unor contribuții de până la 15 miliarde de euro, de aproape patru ori mai mari decât cele din prima fază a programului lansat în 2023, urmând să mobilizeze investiții totale de până la 80 de miliarde de euro pentru peste 1.500 de companii aflate în curs de extindere.

Președinta Grupului BEI, Nadia Calvino, a declarat că noul parteneriat urmărește să reducă deficitul de finanțare al companiilor europene aflate în faza de creștere, astfel încât acestea să se poată dezvolta și să rămână în Europa.

‘Parteneriatul lansat astăzi are în vedere amploarea și viteza, oferindu-le pionierilor europeni capitalul de care au nevoie pentru a se dezvolta Acesta este un pas decisiv pentru reducerea deficitului de finanțare pentru întreprinderile în curs de extindere, prin care ne asigurăm că ideile, tehnologiile și firmele inovatoare create în Europa pot rămâne și prospera în Europa’, a precizat Nadia Calvino, în comunicatul citat.

La rândul său, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că România s-a numărat printre primele state care au susținut inițiativa, apreciind că participarea la ETCI va facilita accesul companiilor românești din domeniul tehnologiei la capital de dezvoltare.

‘România s-a numărat printre primele state care au susținut ETCI, cu convingerea că Europa trebuie să își consolideze capacitatea de a sprijini companiile inovatoare cu potențial de scalare din Europa și să concureze pe piețele globale. Participând la ETCI, România contribuie la facilitarea accesului la capital de dezvoltare pentru companiile tech, la consolidarea ecosistemului european al fondurilor de investiții și la dezvoltarea

unui flux robust de capital privat orientat către inovare. Acest angajament întărește de asemenea și ecosistemul național de inovare și poziționează România ca partener credibil în construcția următoarei generații de campioni tehnologici europeni’, a subliniat Alexandru Nazare.

Printre investitorii privați care se alătură inițiativei se numără Danske Bank din Danemarca, AltamarCAM, Banco Santander și BBVA din Spania, administratorii de active Azimut Holding, Green Arrow Capital și Fundația Compagnia di San Paolo din Italia, urmând ca ulterior să se alăture și alții.

Potrivit BEI, dimensiunea ETCI 2.0 va fi stabilită în a doua jumătate a anului 2026, când se vor finaliza contribuțiile tuturor părților participante (‘prima închidere’). Grupul BEI va investi în fond până la 1,25 miliarde de euro.

În comunicat se mai precizează că ETCI 2.0 va sprijini mega-fondurile europene și, pentru prima dată, fondurile medii de creștere de peste 300 de milioane de euro. ‘Se preconizează că inițiativa va contribui, în calitate de investitor-ancoră, la înființarea a peste 100 de fonduri în total,

inclusiv a până la 45 de mega-fonduri care vor investi în companii în curs de extindere cu o valoare medie a investiției de 200 milioane euro pentru fiecare companie în parte’, relevă sursa citată.

De asemenea, prin intermediul acestei inițiative se va înființa o platformă paneuropeană de investiții care să ofere un flux de fonduri europene de tehnologie, aducându-le investitorilor privați un plus de informații cu privire la oportunități, piață și ecosisteme. Pentru a sprijini Platforma de investiții în facilitarea implicării investitorilor va fi pus la dispoziție un instrument digital.

Astfel, inițiativa va extinde accesul la capitalul în stadiu avansat în întreaga Europă, va consolida legăturile dintre inițiativele de investiții naționale și europene și va oferi investitorilor pe termen lung o rută structurată către cele mai promițătoare companii tehnologice din Europa, se mai arată în comunicat.

Potrivit BEI, inițiativa va funcționa în tandem și va complementa diverse inițiative naționale și europene, inclusiv ‘Tibi’ din Franța, ‘WIN’ din Germania și Fondul pentru extinderea întreprinderilor din Europa, astfel încât campionii tehnologici să primească sprijin maxim și să aibă investitori-ancoră din Europa, contribuind la un ecosistem european de investiții mai federalizat.

‘Prin mobilizarea transfrontalieră a capitalului public și privat, ETCI 2.0 va ajuta la consolidarea, integrarea și eficientizarea piețelor europene de capital. Acest lucru, la rândul său, va promova uniunea economiilor și investițiilor din UE și va susține autonomia strategică europeană, inovarea și creșterea productivității’, au mai transmis reprezentanții BEI.

Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) este componenta de finanțare a Uniunii Europene, deținută de cele 27 de state membre, și una dintre cele mai mari bănci multilaterale de dezvoltare din lume. În 2025, Grupul BEI a încheiat contracte noi de finanțare și consultanță în valoare de 100 miliarde euro pentru 870 de proiecte cu impact puternic în jurul a opt priorități principale care susțin obiectivele politicilor UE.

Fondul European de Investiții (FEI) este filiala Grupului BEI specializată în acordarea de garanții, securitizare și capitaluri proprii pentru a îmbunătăți accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii și al start-upurilor din întreaga Europă.