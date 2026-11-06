România va solicita deblocarea exporturilor de ovine către țări terțe, la Bruxelles

România va solicita deblocarea exporturilor de ovine către țări terțe în cadrul unei întâlniri programate vineri, la Bruxelles, cu un reprezentant al Comisiei Europene, după finalizarea vaccinării în județele Constanța și Tulcea, a declarat joi ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

‘S-au făcut pași importanți, iar mâine dimineață, la ora 11:00, am o întâlnire cu domnul comisar pentru sănătatea animală, la Bruxelles, pentru a discuta despre acest subiect, pentru că România și-a îndeplinit planul. Voi pune toate datele pe masă, tot ceea ce a făcut România, inclusiv faptul că este primul stat din Uniunea Europeană care a început vaccinarea. Am finalizat vaccinarea în Constanța și Tulcea, așa cum era trecută în plan’, a afirmat Florin Barbu, la Conferința Națională AGRI4FUTURE: România – Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români.

Ministrul a fost întrebat despre demersurile pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine.

El a precizat că România are deja contracte pentru exportul de ovine către mai multe state din afara Uniunii Europene.

‘Din momentul de față, exportul către țări terțe trebuie deblocat. Nu o să îi solicit mâine, la nivelul Comisiei Europene, să deblocheze și în interiorul Uniunii Europene, dar noi avem contracte încheiate, avem fișe tehnice încheiate pentru exportul de ovine cu țări terțe: Arabia Saudită, Maroc, Iordania, Algeria, prin care aceste state vor aceste animale vaccinate din România’, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, restricțiile sunt în vigoare până la 31 decembrie, însă autoritățile române urmăresc ridicarea lor înainte de acest termen.

‘Mâine am discuția la ora 11:00. Blocajul este până pe 31 decembrie. Noi ne dorim să deblocăm exporturile mai devreme’, a adăugat Florin Barbu.