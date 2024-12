Românii au subscris aproape 14 miliarde de lei prin cele 5 ediţii Fidelis din acest an, o creştere semnificativă comparativ cu cele 9,4 miliarde de lei din 2023, conform unui comunicat al Ministerului Finanţelor.

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro, începând de luni, 9 decembrie, până miercuri, 18 decembrie. Subscrierea se poate face prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale şi Alpha Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti.

Aceasta este a zecea ediţie a campaniei „România are sânge de rocker, acum şi de investitor” realizată împreună cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu, Rock FM”, prin care donatorii de sânge primesc cea mai bună dobândă la titlurile de stat.

Pentru prima dată, donatorii pot opta, în afară de obişnuita emisiune cu scadenţa de 1 an, pentru titlurile de stat cu maturitate de 3 ani, în lei, la o dobândă de 7,90% pe an, cea mai mare de până acum.

În plus, investitorii care doresc să subscrie în euro beneficiază în premieră de scadenţe diferite faţă de ediţiile anterioare: o emisiune cu scadenţă la 2 ani şi dobândă de 3,75% pe an şi una pe 7 ani, cu dobândă de 5,75% pe an.

Conform sursei citate, Ministerul Finanţelor continuă să susţină donarea de sânge prin tranşele speciale dedicate donatorilor de sânge care se vor aplica pentru titlurile de stat emise în lei, cu scadenţa la 1 an şi 3 ani, cu dobândă de 7,45% şi, respectiv, 7,90%.

Un alt beneficiu oferit donatorilor este scăderea de 10 ori a pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la 500 lei. Pot beneficia de condiţiile avantajoase ale noii emisiuni persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu 1 iulie 2024.

De asemenea, pentru a încuraja donarea de sânge, Ministerul Finanţelor, cu sprijinul Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti, a organizat pentru a treia oară un centru mobil de donare chiar la sediul instituţiei, în perioada 2-3 decembrie. Sub sloganul „România are sânge de rocker”, în parteneriat cu Rock FM, peste 200 de persoane au răspuns apelului, iar datorită implicării lor, peste 600 de vieţi vor fi salvate.

În afară de tranşele speciale, ediţia FIDELIS care debutează pe 9 decembrie va conţine şi următoarele emisiuni: titluri de stat în lei, cu scadenţe de 1 an şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,45% şi, respectiv, 7,60%, şi titluri de stat în euro, cu scadenţe de 2 ani şi 7 ani şi dobânzi anuale de 3,75%, respectiv, 5,75%.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital, sunt neimpozabile.

Deţinătorii de titluri de stat FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadenţă pot reinvesti disponibilităţile neridicate la scadenţă, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

De asemenea, există posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadenţă, primind dobânda aferentă perioadei de deţinere.

„Rezultatele primelor 5 ediţii din 2024 reflectă interesul în creştere pentru Programul FIDELIS: aproape 14 miliarde de lei subscrise, o creştere semnificativă comparativ cu cele 9,4 miliarde de lei din 2023; peste 94.000 de subscrieri realizate în 2024, o creştere de aproximativ 50% faţă de cele 64.000 din 2023; dublarea sumei subscrise de către donatori faţă de 2023: 1,3 miliarde de lei în 2024, comparativ cu cele 645 milioane lei în 2023.