Scădere semnificativă a producției de carne și a numărului de sacrificări la ovine și caprine, în mai 2026

Numărul sacrificărilor și producția de carne au crescut în mai 2026 la bovine, porcine și la păsări, în timp ce la ovine și caprine au scăzut, atât față de luna anterioară, cât și față de luna similară din 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).

O scădere ‘spectaculoasă’ s-a înregistrat la ovine și caprine, atât în ceea ce privește numărul de sacrificări, cât și greutatea în carcasă în mai 2026 față de aprilie 2026. Astfel, numărul animalelor sacrificate în mai s-a situat la 309.000, raportat la luna anterioară, când se consemnaseră 3,875 milioane de capete. În ceea ce privește producția de carne, aceasta a fost de 11 ori mai mică, respectiv 3.642 tone vs 40.135 tone în aprilie 2026.

La bovine, producția de carne în luna mai 2026 s-a situat la 6.677 tone, în creștere cu 2,41% față de luna anterioară și cu 1,54% raportat la mai 2025. Numărul animalelor sacrificate a fost de 40.000, în creștere cu 2,56% atât față de luna anterioară, cât și față de luna similară din 2025, când s-au înregistrat 39.000 de sacrificări.

Producția de carne de porc a înregistrat de asemenea o creștere în luna mai, la 30.204 tone, cu 3,5% mai mult în comparație cu aprilie și cu 15,49% raportat la mai 2025, când s-au raportat 26.153 tone. Ca număr de animale sacrificate, acesta a fost de 324.000 de capete, plus 0,93% comparativ cu aprilie 2026. Raportat la luna similară din 2025, creșterea numărului de animale sacrificate a fost de 14,08%, de la 284.000 de capete.

Numărul de păsări sacrificate în mai 2026 a fost de 33,448 milioane, cu 4,13% mai multe față de aprilie 2026 și cu 33,47% în urcare comparativ cu aceeași lună din 2025, când s-au înregistrat 25,060 milioane de capete.

Producția de carne de pasăre a urcat la 53.648 tone, cu 0,93% mai mare în raport cu aprilie 2026 și cu aproape 24% față de mai 2025.