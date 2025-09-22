Schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ: prejudicii de peste 266 milioane de lei

Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală au descoperit o schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ, prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul de stat, potrivit unui comunicat al ANAF transmis, luni, AGERPRES.

‘Frauda a fost generată de firmele care operează în domeniul transportului alternativ (ride-sharing). În urma investigațiilor derulate pe parcursul anului 2025, au fost identificate nereguli privind impozitul pe venit și neplata unor contribuții obligatorii aferente salariilor. Inspectorii ANAF au aplicat și sancțiuni contravenționale pentru alte abateri constatate, în cuantum total de aproximativ 4,8 milioane de lei. De asemenea, aceștia au descoperit că numeroase societăți nu fiscalizează corect veniturile și disimulează plata veniturilor salariale, aducând prejudicii la bugetul de stat’, se menționează în comunicat.

Schema evazionistă constatată funcționa astfel: o societate paravan reținea un comision de 5-10% din sumele primite de la platformele de transport alternativ; diferența de sumă era redistribuită șoferilor (cash sau virament) fără fiscalizare.

Pentru a combate acest fenomen, inspectorii Antifraudă au sesizat organele de urmărire penală în 90 de cazuri. De asemenea, au fost identificate și 30 de situații în care șoferii nu foloseau aparate de marcat fiscale și nu emiteau bonuri, fiind sancționați conform legii.

Comunicatul amintește că Ministerul Finanțelor a introdus în acest an un nou instrument legislativ, respectiv declarația informativă D397. Aceasta obligă platformele de transport alternativ să transmită periodic date direct către Fisc, permițând acum un control activ și în timp real. Dincolo de efectul implicit obținut în sensul creșterii gradului de conformare voluntară, Direcția generală antifraudă fiscală deține date complete, obținute în timp real pentru realizarea de analize de risc fiscal punctuale și țintite exclusiv spre cazurile care prezintă risc fiscal.

Potrivit sursei citate, ANAF își propune ca măsura legislativă adoptată să contribuie decisiv la combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate în domeniul transportului alternativ de persoane dar să protejeze și persoanele de bună credință care activează în acest domeniu și care se conformează legislației fiscale.

Totodată, se precizează faptul că Direcția generală antifraudă fiscală va continua investigarea domeniului transportului alternativ de persoane și va instrumenta operativ cazurile de evaziune fiscală rezultate din analizele de risc realizate, având acum posibilitatea realizării unor intervenții rapide, în timp real.