Manole: 716 persoane fără forme legale în domeniul ride-sharing au fost identificate la un singur control în Constanța

Săptămâna trecută 716 persoane au fost identificate la un singur control, în județul Constanța, lucrând fără forme legale pentru angajatori din domeniul ride-sharing, a anunțat, vineri, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre Florin Manole.

‘În Constanța, într-un singur control, săptămâna trecută, au fost găsiți 716 lucrători fără forme legale. Toți, în domeniul ride-sharing! Este un număr enorm, care dovedește că trebuie să intervenim rapid și ferm în reglementarea acestui domeniu. Continuăm controalele, și pe alte domenii, pentru că drepturile celor care muncesc trebuie respectate cu strictețe’, a scris ministrul într-o postare pe Facebook.

Potrivit unui comunicat al Inspecției Muncii, în perioada 26 – 30 ianuarie au fost derulate o serie de acțiuni de control, fiind depistate 1.026 de persoane care prestau muncă nedeclarată, dintre care 716 persoane în județul Constanța, lucrând pentru angajatori din domeniul ride-sharing. A fost realizat un control mixt, efectuat de inspectorii de muncă împreună cu reprezentanții ANAF.

Inspectorii de muncă au efectuat, în perioada menționată, un număr de 3.041 de controale, dintre care 1.982 au vizat Relațiile de Muncă (RM) și 1.059 Securitatea și Sănătatea în Muncă (SSM). În urma verificărilor din teren, au fost dispuse 3.501 măsuri de remediere, asigurând astfel suportul necesar pentru ca angajatorii să îndeplinească toate standardele prevăzute de lege.

De asemenea, au fost aplicate 1.855 de sancțiuni, dintre care 1.252 de avertismente. Valoarea totală a amenzilor aplicate angajatorilor a însumat 5,960 milioane de lei, cea mai mare parte a acestora fiind în zona relațiilor de muncă (4,803 milioane de lei).

Pe lângă utilizarea muncii nedeclarate, inspectorii au identificat și alte neconformități majore: încălcarea prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă, precum și neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse anterior.

Printre principalele aspecte unde s-a recomandat o atenție sporită în domeniul SSM se numără: autorizarea echipamentelor – utilizarea elevatoarelor și compresoarelor fără autorizație ISCIR, fiind dispusă oprirea a 37 de echipamente; echipamentul individual de protecție – lipsa controlului privind utilizarea dotărilor necesare (bocanci, salopete, măști) în operațiunile de șlefuire și vopsire; prevenirea riscurilor – neluarea măsurilor de semnalizare de securitate și sistarea activității în șase locuri de muncă pentru pericole iminente.