Schrack Technik România, tur de forță tehnologică în 6 orașe în luna octombrie

Schrack Technik România, filiala grupului austriac Schrack Technik GMBH, unul dintre cei mai importanți jucători (producător și distribuitor) de pe piața de instalații și echipamente electrice, continuă dezvoltarea la nivel regional și anunță Zilele Info Schrack 2025, în toate orașele-sucursale, începând cu 7 octombrie.

După lansarea celui mai mare centru logistic de materiale electrice din țară, în Domnești (lângă București), în vara acestui an, în urma unei investiții de peste 15 milioane de euro, compania aduce cele mai noi soluții tehnice direct în sucursalele din întreaga țară. De la sisteme fotovoltaice „All-in-One” la soluții de iluminat, conectivitate IT și siguranță industrială, Schrack Technik prezintă în premieră o serie de inovații în centrele regionale din Bacău, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Timișoara și Craiova.

De asemenea, Schrack Technik se adresează clienților din toată țara prin adoptarea unei politici attractive de prețuri și prin lansarea unei game noi de produse și soluții în industrie. Scopul este de a face viața oamenilor mai ușoară și de a facilita accesul la noile tehnologii pentru un public cât mai larg.

„2025 este un an de referință pentru Schrack Technik România. Noul Centru Logistic din Domnești, Ilfov, nu este doar o investiție în infrastructură, ci simbolul unei etape noi de dezvoltare: capacitate extinsă de stocare, procese moderne și o echipă pregătită să livreze excelență. Este dovada unei creșteri solide și a angajamentului nostru pentru viitor. Acum este momentul ca aceste realizări să ajungă și mai aproape de sucursalele noastre și către mediul academic tehnic local. Astfel, întâlnirile locale cu studenții vor reprezenta un punct important pe agenda Zilelor Info Schrack”, a declarat Iulian Smarandache – Director General Schrack Technik România.

Program Zilele Info Schrack 2025

Turneul cuprind prezentări tehnice, discuții deschise cu clienții și momente care dau energie echipei și partenerilor în fiecare din cele 6 orașe.

Calendarul complet al evenimentelor:

Bacău – marți, 7 octombrie (Podu’ cu lanțuri – Calea Moldovei 4, Bacău)

Sibiu – joi, 9 octombrie (Odissea Events Hall, Strada L, Cristian, Sibiu)

Cluj-Napoca – marți, 14 octombrie (ELITIS Events Center, Strada Făgetului 74, Cluj-Napoca)

Oradea – joi, 16 octombrie (Sala de evenimente Artemis Leto, Calea Aradului, Nr. 91P, Oradea)

(Sala de evenimente Artemis Leto, Calea Aradului, Nr. 91P, Oradea) Timișoara – marți, 21 octombrie (Venue Events, Sala Grand Ballroom, str. Divizia 9 Cavalerie, nr.64, Timișoara)

Craiova – joi, 23 octombrie (Hotel Ramada, sala Constantin Brâncuși, Calea București, nr.1, Craiova)

Agenda zilei este structurată astfel: demonstrații cu studenții (9:30-12:00), networking și prezentări tehnice cu clienții (14:30-18:00), cină festivă pentru clienți (începând cu 18:30). Înscrierile la eveniment pot fi făcute online.

Compania țintește să devină nr. 1 în ingineria electrică din România

Cu o experiență de peste 100 de ani și o prezență solidă în România, Schrack Technik este astăzi al doilea jucător din piața de materiale și echipamente electrice din țară, țintind prima poziție în ingineria electrică.

Compania deține cel mai mare stoc de materiale electrice din România și o platformă de comenzi online care a setat un standard de excelență național. De asemenea, compania oferă consultanță specializată pentru proiecte cu diverse grade de complexitate. În plus, Schrack Technik adoptă o nouă politică atractivă de prețuri și își păstrează competitivitatea în piața echipamentelor electrice. Compania a investit semnificativ în domeniul digitalizării businessului, platforma www.schrack.ro reprezentând în prezent aproximativ 45% din cifra de afaceri a firmei.

În primele nouă luni ale anului 2025, compania a înregistrat o creștere cu 17% a cifrei de afaceri. Și numărul de clienți unici a crescut la 2.150/lună, cu 11% mai mulți față de aceeași perioadă a anului trecut, iar numărul de produse distincte vândute a crescut cu 10% – ajungând actualmente la 5300 de coduri de produse. În 2024, firma a avut o cifră de afaceri de 184.637.579 lei și 122 angajați. În primele 9 luni, a realizat o cifră de afaceri de 162.628.038,54, cu 140 de angajați.

În prezent, în Schrack Technik România lucrează 140 angajați, iar strategia companiei este ca în următorii 5 ani, numărul acestora să se dubleze, prin cooptarea de noi absolvenți și buni profesioniști. Marea majoritate a angajaților, cei care sunt implicați în procesul de vânzare directă, sunt absolvenți de studii tehnice superioare, atent și riguros selectați, care urmează încă de la început o serie de traininguri specializate.