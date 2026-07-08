Seceta afectează perspectivele producţiei de vin din Franța

Vara fierbinte din Franța a oprit creșterea strugurilor în regiuni ca Champagne, Bordeaux și Burgundia, ceea ce ar putea avea ca efect o producție mai redusă și o recoltare timpurie, au avertizat marți producătorii, transmite Reuters.

Valul de căldură de la finalul lunii iunie, urmat de de o vreme și mai călduroasă și mai uscată, a încetinit creșterea strugurilor și a provocat pagube viilor tinere din Franța, al doilea producător mondial de vin.

”Putem vedea potențiala topire în soare”, a afirmat Laurent Delaunay, președintele producătorilor de vin din Burgundia (BIVB), adăugând că cei care cultivă viță de vie sunt în mod special îngrijorați de lipsa apei.

Previziunile indică înainte de 14 iulie ploaie puțină sau deloc în regiunile franceze unde se produce vin, ceea ce extinde seceta care durează de cel puțin trei săptămâni în multe zone.

În Champagne, producătorii se așteaptă la cea mai timpurie recoltare realizată vreodată, culesul urmând să înceapă în jurul datei de 15 august, cu aproximativ o lună mai devreme decât se obișnuia în deceniile anterioare.

Ei se așteaptă în prezent la randamente cu aproximativ 10% mai scăzute decât anul trecut, deși producția ar putea să nu scadă cu același nivel deoarece producătorii pot apela la rezerve, a explicat Maxime Toubart, președintele sindicatului producătorilor de vin din Champagne. Acesta a adăugat: ”Suntem norocoși că am avut o iarnă umedă, astfel încât solul nu va fi prea uscat. Dar vedem că nu mai cresc strugurii. Producătorii din Champagne încă și-ar putea revizui previziunile dacă va ploua semnificativ în regiune în următoarele două săptămâni”.

În Bordeaux și Burgundia, valurile de căldură au fost și mai severe, iar producătorii spun că e prea devreme pentru a estima exact producția, însă au avertizat că declinul va fi ”semnificativ”. Dar calitatea vinului ar putea să nu fie afectată, conform producătorilor, iar căldura și seceta ar putea spori nivelul zahărului din vin, afectând în mod potențial aroma și conținutul de alcool.

În unele regiuni recoltarea ar urma să înceapă neobișnuit de timpuriu, primii struguri din Bordeaux pentru vin spumant fiind așteptați la începutul lunii august, iar culesul în Burgundia ar urma să înceapă în jurul datei de 20 august.