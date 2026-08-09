Franța: Rata șomajului, la cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani

Rata șomajului în Franța a crescut la 8,3% în trimestrul doi din 2026, cel mai ridicat nivel începând din 2020, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (Insee), transmite DPA.

Analiștii se așteptau ca rata șomajului în Franța să ajungă la 7,8% în perioada aprilie-iunie 2026, de la 8,1% în primul trimestru din 2026.

Numărul șomerilor în Franța a crescut cu 62.000 față de trimestrul precedent, ajungând la 2,7 milioane.

În rândul șomerilor, aproximativ 671.000 au precizat că își caută un loc de muncă de cel puțin un an în trimestrul doi din 2026, cu 36.000 mai mulți decât în precedentele trei luni.

Și rata șomajului pe termen lung a ajuns la 2,1% din forța de muncă, cel mai ridicat nivel începând din trimestrul doi din 2022.

Rata șomajului în rândul tinerilor sub 24 de ani a urcat la 21,6% în perioada aprilie-iunie 2026, de la 21,2% în primul trimestru din 2026.

Președintele francez Emmanuel Macron, fost bancher de investiții, a prezentat numeroase reforme în încercarea de a reduce rata șomajului, care timp de decenii s-a situat la un nivel ridicat.

Datele recente ale Institutul Național de Statistică arată că Franța, a doua economie a zonei euro, a înregistrat o creștere de 0,9% în 2025, după un avans de 1,1% în 2024.