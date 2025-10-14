Secretarul Trezoreriei SUA spune că închiderea Guvernului federal începe să afecteze economia

Încetarea funcționării Guvernului federal al SUA începe să aibă un impact asupra economiei, a declarat luni secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, în condițiile în care această închidere a ajuns în cea de a 13-a zi, informează Reuters și AFP.

”Situația devine serioasă. Începe să afecteze economia reală”, a declarat Scott Bessent pentru Fox Business Network, fără a oferi mai multe detalii.

Bessent a adăugat că, pentru a plăti salariilor membrilor forțelor armate, Guvernul american a fost nevoit să amâne plățile către alți angajați și servicii federale, precum cei de la Muzeul Smithsonian și Grădina Zoologică Națională.

”Suntem obligați să schimbăm lucrurile. Trebuie să trimitem lucrătorii în șomaj tehnic aici, în Washington D.C., și în întreaga țară”, a spus Bessent. Acesta și-a reiterat declarațiile anterioare conform cărora închiderea blochează ajutorul american pentru fermieri.

Datele statistice oficiale ale Trezoreriei SUA vor fi, de asemenea, publicate după încetarea închiderii, a adăugat Scott Bessent.

Începând din octombrie, republicanii lui Donald Trump și opoziția democrată se află într-un impas în Congres, incapabili să ajungă la un acord asupra unui nou buget. Începând de atunci, Guvernul federal se află într-o stare de blocare, cu sute de mii de funcționari publici în șomaj tehnic.

Lipsite de fonduri, muzeele publice din Washington au fost nevoite să-și închidă porțile duminică pe durata blocării bugetare. Unele parcuri naționale, cum ar fi Parcul Național Carlsbad Caverns din New Mexico (sud-vest), au fost, de asemenea, inaccesibile vizitatorilor de la începutul blocării. Iar în aeroporturi, îngrijorarea crește cu privire la cozile tot mai mari din cauza absenteismului tot mai accentuat în rândul controlorilor de trafic aerian și al ofițerilor de securitate a transporturilor.

Fie că sunt temporar șomeri sau nu, aproximativ două milioane de angajați federali nu își vor primi salariile în timp ce blocada continuă.