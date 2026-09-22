AUR: PSD își însușește munca AUR, a copiat proiectul privind uniforma școlară obligatorie

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) susține că proiectul privind introducerea uniformelor școlare obligatorii, o măsură pe care o susține și pe care a promovat-o încă din legislatura precedentă, ar fi fost ‘copiat’ de PSD ‘după inițiativa’ AUR.

‘AUR a depus și în actuala legislatură o inițiativă legislativă pentru reintroducerea uniformelor în învățământul preuniversitar, proiect rămas fără finalitate, în timp ce PSD promovează acum o soluție similară și încearcă să își însușească o măsură propusă de AUR în urmă cu patru ani. Senatorii AUR au susținut prin vot actualul proiect deoarece consideră că introducerea uniformei școlare poate contribui la reducerea diferențelor sociale dintre elevi, la combaterea fenomenului de bullying și la consolidarea sentimentului de apartenență la comunitatea școlară. Faptul că o inițiativă similară celei depuse de AUR în legislatura precedentă este promovată acum de PSD nu schimbă poziția formațiunii: o măsură considerată utilă pentru elevi trebuie susținută, indiferent cine încearcă să își atribuie paternitatea politică’, se arată într-un comunicat al AUR, transmis, marți, AGERPRES.

Senatorul AUR Nicolae Vlahu a subliniat că a fost inițiatorul proiectului.

‘Mă bucur că reprezentăm o sursă de inspirație pentru un proiect legislativ, acesta fiind un plagiat al unui proiect al partidului AUR, unde chiar eu am fost inițiator, împreună cu domnul senator Negru. (…) Într-adevăr, uniforma școlară obligatorie va reprezenta o plus valoare adăugată copiilor, întrucât comportă un rol multiplu. În primul rând, vorbim despre o reducere a fenomenului de bullying, întrucât știm foarte bine povara la care sunt supuși în primul rând părinții, cu costurile pe care le au diversele haine sau accesorii. (…) Din perspectiva incluziunii sociale, simbolul uniformei reprezintă apartenența și ar trebui să fie și un simbol al mândriei că respectivul elev este parte a respectivului colegiu ori școală. Ca atare, salut inițiativa, vă mulțumesc că mi-ați preluat-o și speram să-mi aud și numele din partea colegilor de la PSD’, a declarat Nicolae Vlahu.

La rândul său, senatorul AUR Virgiliu Vlăescu a susținut oportunitatea introducerii uniformei școlare, arătând că aceasta poate contribui la reducerea fenomenului de bullying și poate deveni un element de prestigiu și identitate pentru elevi.

El a susținut că ‘purtarea uniformei școlare este obligatorie în cele mai mari colegii din Anglia: ‘Până la urmă reprezintă o formă de prestigiu și cred că, mai mult, vorbim de o problemă de provincialism intelectual atunci când crezi că dacă copiii se pot îmbrăca oricum, adică își demonstrează capacitățile financiare sau estetice asupra îmbrăcămintei, se favorizează procesul de învățământ’.

Senatorul AUR Mircia Chelaru a pledat pentru revenirea la uniforma școlară, pe care o consideră un element de demnitate, identitate și respect față de reguli.

‘În continuarea unor fracturi de logică, mi-aș îngădui să cred că dacă n-ar trebui uniformă, și Armata Română ar trebui îmbrăcată în toate uniformele lumii sau să stea în civil. O primă concluzie ar fi că uniforma este distincție de demnitate și de continuitate. (…) O a doua problemă, în ziua de astăzi, aceeași uniformă pe care a impus-o regele Carol tuturor străjerilor nu a fost nici fascistă, nici legionară, nici comunistă, ci una a identității, a unei cauze, a unui principiu și a unei reguli. Haideți să revenim la regulă, la principiu și la causa sui’, a declarat Mircia Chelaru.

Senatul a adoptat, luni, proiectul care prevede introducerea obligativității uniformelor școlare în învățământul preuniversitar. Propunerea legislativă modifică și completează Legea învățământului preuniversitar 198/2023. Potrivit noilor prevederi, elevii au obligația să se prezinte la cursuri în uniformă școlară, conform regulamentului unității de învățământ preuniversitar.