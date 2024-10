Şefa PAID: Fonduri de 1,3 miliarde de euro pot fi aduse, în orice moment, în ţară pentru despăgubiri

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) are fonduri proprii suficiente şi poate aduce în ţară, în orice moment, prin cel mai mare program de reasigurare din Europa Centrală şi de Est, 1,3 miliarde de euro, garanţia că aceia afectaţi de evenimente naturale ar putea fi despăgubiţi, a declarat, luni, la conferinţa „Banking Forum”, Nicoleta Radu, directoare generală a PAID România.

„Ne-am preocupat să avem şi o sustenabilitate operaţională suficientă, astfel încât să putem să despăgubim un număr foarte mare de asiguraţi în cazul în care s-ar întâmpla un eveniment foarte mare. Vreau să vă spun că, în cazul în care s-ar întâmpla un eveniment de anvergura celui din 1977, ar fi vorba, la portofoliul pe care îl avem noi acum, de 200.000 – 250.000 de dosare de daună, lucru care nu este foarte uşor de gestionat acum. Din punct de vedere financiar, pot să vă spun că PAID stă foarte bine în momentul de faţă. Are fonduri proprii suficiente, dar mai ales are un program de reasigurare de 1,3 miliarde de euro, care stă drept garanţie că, în orice moment, cei care sunt afectaţi de evenimente naturale ar putea fi despăgubiţi. Deci, banii pot fi aduşi în orice moment în ţară şi fac parte din cel mai mare program de reasigurare din Europa Centrală şi de Est”, a afirmat Radu, la evenimentul organizat de Financial Intelligence.

Aceasta a adăugat că digitalizarea facilitează o procesare mai eficientă şi mai rapidă a dosarelor de daună.

„Din punct de vedere operaţional, suntem preocupaţi în permanenţă să îmbunătăţim procesele, astfel încât oamenii să beneficieze de o procesare eficientă, promptă şi rapidă a dosarelor de daună, iar asta se poate face numai prin digitalizare. Încă de la începutul activităţii am fost primii care am acordat o atenţie absolut de maximă importanţă digitalizării. Avem procese digitalizate, inclusiv relaţia cu primăriile, care pot să-şi obţină bazele de date instant din site-ul nostru. Avem aplicaţii „end-to-end”, de la emiterea poliţei notificare-constatare, auto-constatare până la calculul de deviz, care se face automat, astfel încât procesele noastre sunt foarte rapide. Odată cu evenimentele din această toamnă care s-au produs în Vaslui şi Galaţi, am reuşit să plătim primele dosare de daună în 48 de ore de la data notificării, ceea ce este un succes, fără doar şi poate.(…) din păcate, oamenii nu sunt atât de asiguraţi. Chiar dacă este vorba de evenimente care au avut 6.000 – 7.000, de locuinţe afectate, noi avem doar 400 şi ceva de dosare notificate, ceea ce este foarte puţin deşi poliţele sunt obligatorii”, a punctat Nicoleta Radu.

Potrivit sursei citate, prin modificările legislative aduse în noiembrie 2023, primăriile vor trebuie să informeze locuitorii, de două ori pe an, în legătură cu obligaţia de a avea o asigurare obligatorie pentru locuinţă.

„(…) partea publică, reprezentată de autorităţile publice locale, conform legii, trebuie să pună în aplicare legea prin informarea cetăţenilor şi în cazul în care aceştia nu sunt asiguraţi, să-i şi amendeze. Desigur, nu ştiu dacă amenda a funcţionat vreodată, ca să fiu foarte exactă, şi nici n-o să funcţioneze prea curând. De aceea, noi milităm mai mult pentru informare. Odată cu modificările legislative, în noiembrie 2023, una dintre dintre modificări se referă strict la obligarea primarilor de informa cetăţenii de două ori pe an cu privire la obligaţia de a avea sau de a deţine o asemenea poliţă de asigurare. Să vedem dacă acest lucru se va întâmpla”, a susţinut şefa PAID.

