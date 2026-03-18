CE pune la dispoziție 200 de milioane euro pentru proiecte de cabluri submarine și de infrastructură digitală

Comisia Europeană a deschis marți două noi cereri de propuneri în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), în valoare de 200 de milioane euro, pentru proiecte în domeniul rețelelor de mare capacitate, inclusiv al cablurilor submarine, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Aceste investiții sunt în conformitate cu obiectivele Planului de acțiune al UE privind securitatea cablurilor și vor contribui la asigurarea unei conectivități sigure și reziliente în întreaga Uniune Europeană și în afara acesteia.

Prima cerere de propuneri alocă 180 de milioane euro pentru implementarea sau modernizarea semnificativă a rețelelor magistrale, îmbunătățind securitatea, capacitatea și reziliența infrastructurii digitale a UE. Cererea de propuneri se axează pe cele 13 proiecte de interes european privind cablurile, identificate ca domenii prioritare în Raportul privind securitatea și reziliența infrastructurilor de cabluri submarine din UE, a precizat Executivul comunitar.

Cea de a doua cerere de propuneri alocă 20 de milioane euro proiectelor care realizează modernizări inteligente ale infrastructurii digitale, permițând monitorizarea în timp real pentru protecția infrastructurii critice. Aceste modernizări sprijină conștientizarea situației prin colectarea de date privind mediul sau incidentele, fapt care va îmbunătăți sistemele de alertă timpurie, ameliorând detectarea activității seismice sau a tsunamiurilor, precum și monitorizarea impactului schimbărilor climatice.

Aceste investiții demonstrează angajamentul UE în privința unor rețele digitale sigure și adaptate exigențelor viitorului, care să consolideze reziliența economică și strategică. MIE – Digital este un instrument de finanțare esențial pentru consolidarea securității infrastructurii critice de cabluri submarine și pentru combaterea provocării intenționate de daune și a sabotajului, a informat Executivul comunitar.

Solicitanții interesați trebuie să își prezinte propunerile până la 30 iunie 2026.