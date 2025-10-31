Shell lansează un nou program de răscumpărare de acţiuni, de 3,5 miliarde de dolari, după profituri peste aşteptări în trimestrul al treilea

Gigantul energetic britanic Shell a raportat joi un profit trimestrial peste estimările analiştilor, susţinut de o performanţă operaţională solidă şi de rezultatele bune din activităţile de marketing şi producţie offshore, transmite CNBC.

Compania a anunţat totodată un nou program de răscumpărare de acţiuni de 3,5 miliarde de dolari, care va fi derulat în următoarele trei luni, menţinând astfel ritmul constant al recompensării acţionarilor.

Pentru trimestrul al treilea, Shell a înregistrat un profit ajustat de 5,4 miliarde de dolari, depăşind estimările medii ale analiştilor de 5,05 miliarde, potrivit datelor LSEG.

Rezultatul este mai mic decât cel de 6 miliarde de dolari raportat în aceeaşi perioadă a anului trecut, dar semnificativ peste nivelul de 4,26 miliarde din trimestrul precedent.

Directorul general Wael Sawan a declarat că rezultatele confirmă progresul pe toate liniile de activitate, subliniind ”performanţa excelentă” a segmentelor de marketing şi a operaţiunilor offshore din Golful Mexic şi Brazilia.

De asemenea, proiectul LNG Canada, aflat în faza de extindere, a contribuit pozitiv la rezultate, cu 13 transporturi efectuate în trimestru.

Datoria netă a Shell a scăzut la 41,2 miliarde de dolari la finalul trimestrului, de la 43,2 miliarde în perioada anterioară, iar fluxul de numerar din operaţiuni s-a situat la 12,2 miliarde de dolari, comparativ cu 14,7 miliarde în urmă cu un an. Cheltuielile de capital au fost de 4,9 miliarde de dolari.

Analiştii consideră că performanţa Shell a fost solidă ”în aproape toate diviziile”, în pofida unei scăderi de 9,9% a profitului ajustat faţă de anul trecut, iar singurul segment mai slab rămâne cel al produselor chimice.

Acţiunile Shell listate la Londra au crescut cu 0,6% şi sunt în creştere cu peste 16% de la începutul anului, depăşind evoluţia competitorilor din industrie.

Rezultatele Shell vin în contextul publicării bilanţurilor trimestriale ale altor mari companii petroliere. TotalEnergies a raportat o uşoară scădere a profitului, în timp ce Equinor a înregistrat o reducere mai accentuată a veniturilor operaţionale. Giganţii americani Exxon Mobil şi Chevron urmează să-şi anunţe rezultatele vineri, iar BP va publica datele financiare săptămâna viitoare.

Analiştii anticipează că, pe fondul scăderii preţului petrolului, marile companii petroliere ar putea deveni mai prudente în lunile următoare în privinţa recompensării acţionarilor, chiar dacă fluxurile de numerar rămân robuste.