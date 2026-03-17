Shell anticipează o creștere cu cel puțin 54% a cererii globale de gaze lichefiate până în 2040

Cererea globală de gaze naturale lichefiate este așteptată să crească cu 54%-68% până în 2040 și cu 45%-85% până în 2050, de la 422 de milioane de tone în 2025, impulsionată de apetitul tot mai mare al Asiei pentru acest combustibil, a anunțat luni grupul petrolier Shell, cel mai mare vânzător mondial de gaze naturale lichefiate, informează Reuters.

În urmă cu un an, Shell estima că se va ajunge la o cerere globală de gaze lichefiate până la un interval cuprins între 630 și 718 milioane de tone pe an în 2040.

Luni, grupul petrolier și-a revizuit prognozele pentru 2040 până undeva între 650 și 710 milioane de tone pe an și, în paralel, și-a extins previziunile până în anul 2050, când cererea globală de gaze lichefiate ar urma să se situeze undeva între 610 și 780 milioane de tone pe an. Shell intenționează să își crească vânzările de gaze lichefiate cu 4-5% pe an.

Grupul petrolier a avertizat că cifrele publicate luni nu sunt definitive, având în vedere războiul în curs de desfășurare din Iran, care a dat peste cap comerțul cu petrol și gaze lichefiate.

La Adunarea Generală Anuală a acționarilor Shell din 2025, mai mulți investitori au adoptat o rezoluție care punea sub semnul întrebării prognozele Shell privind evoluția cererii de gaze lichefiate. Acționarii, printre care se numărau Brunel Pension Partnership, Greater Manchester Pension Fund și Merseyside Pension Fund, au solicitat Shell să ofere mai multe informații despre modul în care ipotezele sale de creștere sunt compatibile cu cererea globală de energie și cu planurile sale de a atinge emisiile net zero până în 2050.

În răspunsul său publicat luni, Shell și-a apărat strategia din domeniul gazelor lichefiate, afirmând că GNL-ul va fi un combustibil vital pentru echilibrarea sistemului energetic viitor și că proiectele sale sunt competitive din punct de vedere al costurilor și emisiilor. Consumul global de gaze naturale ar putea atinge un vârf în anii 2030 și a atins vârful în unele regiuni precum Europa și Japonia, a adăugat gigantul petrolier. Dar, conform majorității estimărilor independente, cererea globală de gaze lichefiate ar urma să continue să crească până în 2040, dacă nu chiar dincolo de această dată, a subliniat Shell. În plus, gazele lichefiate vor reprezenta mai mult de jumătate din creșterea totală a cererii de gaze naturale până în 2040, Asia reprezentând 70% din această creștere, a adăugat grupul petrolier.