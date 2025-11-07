S&P Global amenință că va retrograda ratingul de credit al Ungariei

O creștere semnificativă a deficitului bugetar al Ungariei, dacă este cuplată cu o inflație mai ridicată și presiuni pe piața valutară, ar putea amenința ratingul de credit al țării, a avertizat vineri agenția de evaluare financiară S&P Global, pe fondul promisiunilor legate de majorarea cheltuielilor publice, în perspectiva unor alegeri dificile în 2026, transmite Reuters.

Confruntat cu dificultăți economice severe, premierul Viktor Orban, aflat la putere de 15 ani, a lansat înaintea votului reduceri de taxe pentru familii, majorări de salarii și alte măsuri care, estimează S&P Global, sunt deja echivalentul a aproximativ 2% din PIB.

Marți, Viktor Orban a anunțat modificări ale schemei de pensii din ianuarie, în pofida avertismentelor agenției de evaluare financiară Fitch Ratings că reducerea deficitului bugetar va fi mai lentă decât se previziona.

‘În privința riscurilor negative pe care le analizăm, se află, printre altele, evoluțiile situației fiscale pe termen scurt și mediu ale Ungariei’, a informat S&P Global.

În aprilie, agenția a înrăutățit perspectiva asociată ratingului Ungariei ‘BBB minus’ la negativă, de la stabilă.

Scenariul de bază al S&P indică un deficit bugetar mai ridicat decât cel vizat de Guvern, pe fondul majorării cheltuielilor înaintea alegerilor. Luna trecută, agenția prognoza un deficit bugetar de 4,5% din PIB în 2025 și de 4,25% din PIB în 2026. Executivul se așteaptă acum la un deficit între 4 și 4,5% din PIB anul acesta și de aproximativ 4% din PIB anul viitor.

Răspunzând întrebărilor Reuters, analiștii S&P au precizat: ‘Dacă evoluțiile fiscale ale Ungariei deviază față de estimarea noastră, în special dacă sunt cuplate cu o inflație mai ridicată și presiuni pe piața valutară, sunt create riscurile la adresa nivelului ratingului’.

Ca exemplu al presiunilor fiscale, Ungaria a cheltuit în februarie 536 miliarde forinți (1,61 miliarde de dolari) cu actuala schemă a pensiilor, ceea ce sporește deficitul din 2025.

De peste un an, Banca Centrală a Ungariei menține rata dobânzii la 6,5%, cel mai ridicat nivel din UE, pe fondul incertitudinilor legate de inflație.