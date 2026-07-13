Spectrul unui nou faliment redeschide vechile răni ale pieței RCA

Relația țării noastre cu asiguratorii din țara vecină, Bulgaria, se dovedește a fi din nou păguboasă. De data aceasta sunt implicate și alte state, precum Italia, Grecia sau Polonia, unde Dallbog Life and Health nu se grăbea să achite daunele aferente polițelor de asigurare obligatorie emise șoferilor din respectivele state. Totuși, relativa rapiditate cu care au luat măsuri cei de la ASF au limitat numărul de polițe care mai sunt în vigoare în prezent în România.

Dallbog Life and Health a început să vândă polițe RCA (asigurare auto obligatorie) la sfârșitul anului 2024 și a reușit să vândă aproximativ 200.000 de polițe prin prețuri reduse comparativ cu competitorii și cu comisioane mai mari pentru brokeri. Compania bulgară a activat în țara noastră în baza pașaportului european (Freedom of Services), așa cum a funcționat și în celelalte state europene. Dar problemele cu care se confrunta asiguratorul în alte state (Polonia, Grecia, Italia, Spania) au dus la controale din partea autorității competente bulgare și la decizia de suspendare a dreptului de a emite polițe RCA în România de la 1 iulie 2025, conform deciziei Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), decizie menținută pe perioadă nedeterminată la 1 octombrie 2025. Anterior, în aprilie 2025, activitatea companiei fusese suspendată de autoritățile din Polonia.

„Dorim să asigurăm consumatorii că piața asigurărilor din România este solidă și nu se confruntă cu riscuri majore. Pentru a preveni reapariția unor situații dificile, am colaborat îndeaproape cu instituțiile europene și am luat măsuri din timp. Suspendarea temporară a activității companiei din Bulgaria nu presupune cheltuieli suplimentare pentru absolut nimeni, fie că vorbim de stat, de asigurați sau de fondul de garantare. Am folosit toate pârghiile legale disponibile pentru a proteja consumatorii și pentru a limita orice posibilă escaladare a situației”, declara la momentul respectiv Președintele ASF, Alexandru Petrescu. A urmat un control al autorităților bulgare asupra companiei, realizat împreună cu ASF și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), iar la începutul lunii în curs autoritatea bulgară a decis retragerea autorizației de funcționare a Dallbog.

Practic, Dallboh Life and Health nu mai are licență de asigurator și se îndreaptă către faliment. În România, din totalul de 200.000 de polițe mai sunt valabile circa 16.000, la care se adaugă circa 3.000 de dosare de daună care nu au fost achitate până acum. În cazul falimentului, dosarele vor fi preluate de fondul de garantare din Bulgaria, dar la noi relația celor păgubiți va trebui să treacă prin Fondul de Garantare a Asigurărilor, care își va recupera pierderile de la instituția omoloagă din țara vecină.

Ce faci cu polița Dallbog

Pentru cei care au cumpărat deja o poliță Dallbog, vestea este că asigurarea nu devine automat invalidă după retragerea licenței companiei. „Polița de asigurare RCA rămâne valabilă până la expirarea contractului sau până când o instanță bulgară ia decizia de a deschide procedura de faliment a DallBogg. Nu trebuie să luați nicio măsură cât timp polița rămâne valabilă. Contractul va înceta să mai fie valabil fie la expirarea acestuia, fie după declararea insolvenței”, arată ASF. Asigurații din România pot cere și anularea contractelor cu Dallbog, conform legislației române, și pot încheia o altă asigurare obligatorie.

În cazul în care trebuie depusă o cerere de despăgubire, aceasta trebuie trimisă la sediul din Bulgaria al Dallbog, ca și orice altă plângere sau cerere legată de asigurator. „Toate creanțele aferente contractelor de asigurare în vigoare rămân valabile. Este rezonabil să ne așteptăm ca despăgubirea să dureze mai mult în comparație cu termenul de despăgubire prevăzut de legislația națională. DallBogg continuă să fie responsabil pentru gestionarea cererilor deja raportate înainte de retragerea autorizației de către FSC, precum și a cererilor noi pentru contracte valabile”, arată ASF.

Retragerea rapidă a dreptului de a emite polițe RCA a limitat pagubele care ar putea apărea ca urmare a falimentului sau a insolvenței asiguratorului, rapiditate care nu a fost aplicată în trecut, în cazul falimentelor Euroins sau City Insurance.

Motivele care au dus la limitarea activității Dallbog au fost cele clasice: dificultăți în achitarea daunelor, înregistrarea acestora la valori mai mici, întârzierea gestionării dosarelor de daună. Cum aceste probleme au fost reclamate de mai multe țări, autoritățile au declanșat un control amănunțit, care s-a finalizat prin suspendarea licenței de asigurator.

Tarifele de referință urcă pe fondul creșterii costurilor

Piața RCA este oricum tulburată de alte probleme, cum ar fi revizuirea în sus a tarifelor pentru RCA. Mai exact, ASF a publicat Raportul semestrial privind tarifele de referință RCA, document elaborat de o companie independentă, respectiv KPMG. Datele cuprinse din raport indică evoluții moderate, care confirmă faptul că piața RCA se află într-o etapă de stabilitate, cu ajustări explicabile prin dinamica daunalității, a costurilor de reparație și a celorlalți factori economici luați în calcul. Tariful de referință nu este impus asiguratorilor, dar este un reped statistic pentru fiecare categorie de risc.

Raportul semestrial relevă faptul că dauna medie (severitatea) a crescut cu 5,8% pe segmentul autoturismelor deținute atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice. În cazul vehiculelor de transport marfă (persoane fizice) dauna medie a crescut cu 4,7%, în timp ce în cazul vehiculelor din aceeași categorie, deținute de persoane juridice, severitatea daunelor a fost mai mare cu 3,5%. În ceea ce privește frecvența daunelor, raportul evidențiază o creștere cu 1,9% în cazul autoturismelor deținute de persoane fizice și de 0,63% în cazul persoanelor juridice. La categoria autovehiculelor de transport marfă (persoane fizice), frecvența daunelor a fost mai mare cu 0,2%, iar în cazul persoanelor juridice cu 1,1%.

Comparativ cu tarifele de referință publicate anterior, în noiembrie 2025, pentru persoanele fizice s-a înregistrat o creștere medie de 12,3% în cazul autoturismelor și de 11,7% pentru autovehiculele de transport bunuri. În cazul persoanelor juridice, tarifele de referință au crescut cu 9,9% pentru autoturisme și cu 10% pentru autovehiculele de transport bunuri.

Analiza pe categorii de risc arată însă că există și situații în care tarifele de referință au scăzut. Astfel, pentru un șofer din București-Ilfov, cu vârsta peste 60 de ani și autoturism cu o putere de peste 300 kW, tariful de referință s-a redus cu 5,4%. Scăderi, de 3,4%, au fost consemnate și pentru șoferii sub 30 de ani care dețin autoturisme cu o putere de peste 300 kW.

Tariful de referință este mai mare pentru majoritatea segmentelor tarifare în principal din cauza creșterii severității daunelor și a creșterii încărcării pentru cheltuielile de achiziție și administrare de la 18,1% la 20,8%. O analiză comparativă evidențiază că primele medii practicate sunt atât peste, cât și sub nivelul tarifelor de referință, în funcție de segmentul analizat. Acest aspect reflectă diversitatea strategiilor comerciale și a apetitului la risc al asigurătorilor, precum și diferențele între profilurile reale ale portofoliilor subscrise și ipotezele utilizate la calculul tarifelor de referință.

Echilibrul fragil al pieței RCA

Ultimele date disponibile ale ASF referitor la piața RCA sunt cele de la nivelul anului trecut. În România, sunt autorizate șapte companii de asigurare pentru a emite polițe RCA (Allianz-Ţiriac Asigurări, Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group, Eazy Asigurări, Generali Romania Asigurare Reasigurare, Grawe Romania Asigurare, Groupama Asigurări și Omniasig Vienna Insurance Group), la care se adaugă trei sucursale intrate prin FoS (Axeria IARD, Hellas Direct și Interamerican Hellenic Insurance Company).

Gradul de concentrare se menține ridicat pentru primii asigurători din top și în anul 2025, astfel că primele trei societăți de asigurare cumulau peste 54% din portofoliul de asigurări RCA din România. (Groupama, Allianz-Țiriac și Axeria).

Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA de societățile autorizate și reglementate de ASF, sucursale și societățile care își desfășoară activitatea în baza libertății de a presta servicii (FoS) s-a situat la 10,9 miliarde lei în anul 2025, în creștere cu aproximativ 9% comparativ cu anul precedent. Numărul de contracte RCA încheiate de toate societățile de asigurare ce își desfășoară activitatea pe teritoriul României a fost de circa 9,6 milioane, în creștere cu aproximativ 5% față de 2024 (9,2 milioane).

Pe ansamblul întregii piețe, prima medie RCA anualizată s-a situat în jurul valorii de 1.346 lei în anul 2025, în creștere cu 6% comparativ cu 2024. Prima medie RCA anualizată a crescut cu 5% pentru persoanele fizice, respectiv cu 8% pentru persoanele juridice. Prima medie este așteptată să crească după majorarea tarifelor de referință, cel mai probabil cu circa 10-12%.