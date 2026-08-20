Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030, aprobată de Guvern

Guvernul a aprobat, miercuri, prin hotărâre, Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030, document în baza căruia poate fi semnat Contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate ‘CFR’ S.A. pentru următorii cinci ani.

Potrivit unui comunicat al Executivului, încheierea acestui contract este necesară pentru asigurarea plăților salariale.

‘Documentul strategic setează ca prioritate absolută stoparea declinului tehnic al rețelei feroviare și recuperarea accelerată a restanțelor istorice privind repararea și modernizarea căilor ferate. Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030 vine în continuarea documentului aprobat pentru perioada 2021-2025, perioadă marcată de un context economic și social dificil, care a dus la o implementare doar parțială a proiectelor. Documentul prezintă situația în care se află rețeaua feroviară, o consecință directă a celor 35 de ani de subfinanțare constantă. În perioada 2021-2025, alocările financiare abia au acoperit sub jumătate (45,76%) din necesarul real al infrastructurii feroviare. Doar deficitul pentru întreținere și reparații curente a depășit 12 miliarde de lei’, se arată în comunicat.

Sursa citată subliniază că efectele acestei lipse de fonduri s-au tradus în restricții de viteză și o degradare accelerată a rețelei.

‘În 1990, doar 10,10% (1.364 km) din liniile de cale ferată aveau scadența depășită la reînnoire. În 2010, procentul a urcat la 41,14% (5.596 km). În 2025, lungimea liniilor ‘epuizate’ din punct de vedere tehnic a ajuns la 72,56% (9.753 km), dublându-se în doar 15 ani. Aceste probleme s-au reflectat direct în opțiunile românilor și ale companiilor: piața transporturilor feroviare a înregistrat scăderi (de peste 2% la călători și aproape 23% la marfă), deși ținta anterioară era o creștere cu 25%’, conform comunicatului.

Pentru următorii cinci ani, Guvernul își asumă un plan clar de resuscitare a căilor ferate, bazat pe trei obiective strategice majore, cu finanțare prioritizată: Obiectivul 0: Recuperarea în ritm accelerat a restanțelor privind reînnoirea infrastructurii feroviare; Obiectivul A: Creșterea competitivității transportului feroviar pe piața internă – trenuri mai rapide, mai sigure și mai predictibile; Obiectivul B: Integrarea în spațiul feroviar unic european – respectarea obligațiilor asumate de România față de Uniunea Europeană.

‘Strategia acoperă toate domeniile critice: de la mentenanța de bază și operare, până la reînnoire și extindere, incluzând atât investiții directe, cât și o serie de reforme administrative necesare pentru eficientizarea sectorului. (…) Principalul efect al implementării noii strategii va fi echilibrarea modurilor de transport. Prin migrarea unor fluxuri importante de pasageri și mărfuri de pe șosele către calea ferată, rețeaua rutieră va fi semnificativ descongestionată. Aceasta se va traduce prin: creșterea vitezei medii de deplasare pe șoselele actuale; scăderea numărului de accidente rutiere; reducerea blocajelor în trafic; scăderea costurilor de transport suportate de economia națională ‘ se evidențiază în comunicat.

Documentul este corelat cu Master Planul General de Transport al României (MPGT) și include toate proiectele prioritare pentru perioada 2026-2030 privind modernizarea coridoarelor feroviare europene (TEN-T), realizate în parteneriat cu Comisia Europeană.

La finalul comunicatului, Guvernul precizează că Strategia aprobată de Guvern nu introduce politici publice noi și nu modifică direcțiile de politică publică deja aprobate.

‘Documentul actualizează și continuă, pentru perioada 2026-2030, măsurile și proiectele stabilite prin documentele strategice aflate în vigoare, inclusiv Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 și Programul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2021-2030. Strategia reprezintă un instrument de planificare indicativă, a cărui adoptare periodică este prevăzută de legislația națională și de dreptul Uniunii Europene. România are, totodată, obligația de a notifica Comisia Europeană cu privire la adoptarea documentului. În urma aprobării prin Hotărâre a Guvernului, Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030 va fi publicată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și transmisă Comisiei Europene’, se mai arată în comunicat.