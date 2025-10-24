Structurile de cazare turistică din România, în creștere cu 5,8% la 31 iulie 2025

România avea 14.325 de structuri de cazare turistică la 31 iulie 2025, cu 5,8% mai multe decât în perioada similară din 2024, în timp ce numărul locurilor disponibile se ridica la 464.354, marcând o creștere cu 3,2%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Hotelurile dețin cea mai mare capacitate de cazare din România, însumând 211.369 locuri-pat, adică aproape jumătate din totalul existent (45,5%). Dintre acestea, 82,6% sunt hoteluri de 3 și 4 stele. Cele mai numeroase sunt hotelurile de 3 stele (54,5% din total), urmate de cele de 4 stele (28,1%) și de 2 stele (12,9%). Hotelurile cu 5 stele au fost în număr de 51 de structuri (cu două mai multe față de 31 iulie 2024).

Apartamentele și camerele de închiriat au reprezentat 34,7% din totalul structurilor de cazare, cele mai multe fiind clasificate cu 3 stele (70,7% din numărul total de apartamente și camere de închiriat).

Potrivit datelor INS, județul Constanța a concentrat cel mai mare număr de structuri de primire turistică. Primele trei județe, ierarhizate după numărul total de structuri de primire turistică existente (inclusiv apartamente și camere de închiriat), au fost: Constanța (1.752 structuri de cazare), Brașov (1.395) și Suceava (866). De asemenea, județul Constanța a deținut și cea mai mare pondere (26,5%) în totalul camerelor existente în structurile de primire turistică (exclusiv camerele din căsuțe), urmat de județul Brașov (7,7%) și București (6,6%).

Din numărul total de locuri-pat de cazare turistică existente, județul Constanța a deținut 26,3%, județul Brașov 7,8%, urmate de București, cu 6,0%.

”Din totalul de 213,1 mii camere existente în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, la 31 iulie 2025 (exclusiv camerele din căsuțe), 105 mii (49,3%) erau în hoteluri”, precizează INS.

Zona ”Litorală, exclusiv orașul Constanța” a oferit 117.245 locuri-pat din numărul total de 464.354 locuri-pat, fiind urmată de București și orașele reședință de județ, exclusiv orașul Tulcea (105.837 locuri-pat), alte localități și trasee turistice (100.745), stațiunile montane (89.815), stațiunile balneare (40.072) și zona Deltei Dunării (inclusiv orașul Tulcea) (10.640).

Potrivit datelor INS, un ritm accentuat de creștere s-a înregistrat în rândul apartamentelor și camerelor de închiriat, care reprezintă 34,7% din totalul structurilor de cazare (4.968 unități, cu 12,6% mai multe decât în 2024).

Și pensiunile agroturistice au continuat să se dezvolte, ajungând la 3.668 structuri și 61.024 locuri-pat.