SUA: Departamentul de Justiție validează achiziția Warner de către Paramount pentru 111 miliarde de dolari

Departamentul de Justiție al SUA a aprobat vineri achiziția studioului hollywoodian Warner Bros. Discovery de către conglomeratul Paramount Skydance, deschizând calea pentru această mega-fuziune în valoare de aproximativ 111 miliarde de dolari, despre care se așteaptă să creeze un nou gigant media, relatează AFP.

În urma unei investigații de opt luni, divizia antitrust a Departamentului de Justiție a concluzionat că acordul ‘nu este susceptibil să dăuneze concurenței sau consumatorilor americani’ în streaming, televiziune sau producția și distribuția de filme în cinematografe, conform unui comunicat.

Prin urmare, a decis să nu conteste acordul, fără a solicita cesionarea de active sau angajamente.

Departamentul a mers mai departe, afirmând că fuziunea ar urma ‘să dezvolte concurența în întregul ecosistem media și de divertisment, cu beneficii pentru consumatorii și lucrătorii americani’.

El subliniază că Paramount și Warner sunt, din punct de vedere istoric, companii care au intrat târziu în domeniul streaming-ului prin abonament.

Platformele lor, Paramount+, HBO Max și Discovery+, au mai puțini abonați decât cei trei lideri ai industriei: Netflix, Amazon Prime și Disney+. Prin urmare, noua entitate ar oferi o alternativă mai robustă la acești giganți, conform Departamentului de Justiție.

Cu toate acestea, o mare parte a Hollywoodului se opune achiziției, temându-se de pierderi masive de locuri de muncă într-o industrie care a cunoscut deja mai multe valuri de fuziuni și concedieri. Îngrijorările au fost respinse de Departamentul de Justiție, care a declarat că aceste ‘preocupări legate de ocuparea forței de muncă nu ridică probleme antitrust’.

Această undă verde elimină principalul obstacol de reglementare federală în calea fuziunii dintre acești rivali de lungă durată, ambii fiind printre primele cinci studiouri de la Hollywood.

Revizuirea juridică nu s-a încheiat încă: un grup de aproximativ zece state, condus de California, pregătește un proces antitrust care ar putea fi intentat luna aceasta, conform Bloomberg.

Biroul procurorului general al Californiei, Rob Bonta, care a participat la ancheta federală, a indicat săptămâna aceasta că achiziția este ‘încă în curs de investigare’.

În Europa, autoritatea de concurență din Marea Britanie a anunțat marți că a deschis o anchetă, iar Comisia Europeană examinează, de asemenea, legalitatea acestei fuziuni pentru piața sa.

Noul grup ar urma să combine activele Paramount Skydance, precum rețeaua CBS și francizele ‘Misiune: Imposibilă’ și ‘Star Trek’, cu cele ale Warner Bros. Discovery, inclusiv CNN, universurile ‘Harry Potter’ și ‘DC Comics’, și serviciul de streaming HBO Max. Fuzionat cu Paramount+, acesta din urmă s-ar putea lăuda cu aproximativ 200 de milioane de abonați, confom Politico.

Contactată de AFP, Paramount nu a răspuns imediat.

Conglomeratul, al cărui CEO, David Ellison, este fiul miliardarului Larry Ellison, aliat al lui Donald Trump, a câștigat licitația după ce Netflix și-a retras oferta rivală în februarie.