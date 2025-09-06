SUA: Rata șomajului a crescut până la 4,3% în luna august

Numărul locurilor de muncă create de către angajatorii american a încetinit în mod semnificativ, în luna august, în timp ce rata șomajului a crescut, ceea ce conferă noi argumente pentru ca Rezerva Federală să reducă dobânda de politică monetară, transmite Reuters.

Departamentul Muncii a informat că economia americană a creat doar 22.000 de locuri, luna trecută, de la un nivel de 79.000 de locuri de muncă în luna iulie. Cifra este cu mult sub ceea ce estimau economiștii intervievați de Reuters, care mizau pe 75.000 de noi locuri de muncă. În paralel, rata șomajului în SUA a crescut până la 4,3%, de la un nivel de 4,2% în luna iulie.

Acest raport vine după ce săptămâna aceasta au apărut informații conform cărora în iulie au fost mai mulți șomeri decât locuri de muncă vacante, pentru prima dată după pandemia de COVID-19. Numărul de locuri de muncă înființate de angajatorii americani s-a redus, iar economiștii dau vina pe tarifele la import și măsurile de combatere a imigrației adoptate de președintele Donald Trump.

Publicarea acestui raport ar putea convinge banca centrală a SUA (Fed) să reducă dobânda de bază pentru a susține economia, la următoarea sa ședință de politică monetară, care va avea loc în data de 17 septembrie.

Oficialii Fed se confruntă cu presiuni la adresa ambilor piloni ai mandatului lor, menținerea stabilității prețurilor și promovarea unui grad maxim de ocupare, însă cele mai recente declarații ale decidenților arată că susținerea pieței muncii ar putea fi în prezent principala lor prioritate.