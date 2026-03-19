SUA relaxează o lege veche de 100 de ani pentru a contracara creșterea prețului combustibililor

Guvernul american intenționează să contracareze creșterea prețurilor la energie prin relaxarea reglementărilor în domeniul transportului maritim, informează DPA.

The Jones Act (Legea Jones – n.r.), care restricționează transportul maritim al bunurilor între porturile americane, va fi suspendată pentru 60 de zile, a anunțat miercuri pe X purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Suspendarea ‘va permite resurselor vitale precum petrolul, gazele naturale, îngrășămintele și cărbunele să ajungă liber în porturile americane timp de 60 de zile’, a declarat Karoline Leavitt. Aceasta a descris decizia președintelui Donald Trump de a emite o derogare drept ‘ un nou pas în eforturile de contracarare a perturbărilor pe termen scurt de pe piața petrolieră’, din cauza războiului din Iran.

Legea Jones impune ca transportul de mărfuri între porturile americane să fie realizat exclusiv de nave sub pavilion american. Această lege a fost promulgată în 1920 pentru a proteja companiile americane de transport maritim și firmele de trading maritim din SUA.

Criticii susțin că această lege face transportul de mărfuri mai scump și prin urmare, crește prețurile plătite de consumatori, deoarece sunt disponibile mai puține nave pentru transportul de petrol dintr-un port american în altul.

Trump a suspendat, temporar, Legea Jones în 2017 pentru a facilita ajutorul pentru Puerto Rico, un teritoriu american de peste mări.

Din cauza războiului din Iran, traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz este practic blocat. Această strâmtoare este o arteră vitală pentru comerțul internațional cu petrol și gaze lichefiate.

Leavitt a declarat anterior pentru Fox News că Washingtonul nu ‘are nevoie de Strâmtoarea Ormuz pentru energia noastră de acasă’, dar cu toate acestea a spus că ar trebui să fie ‘deschisă pentru piața globală a petrolului și pentru a stabiliza prețurile’.

Chiar dacă SUA este un exportator net de petrol, prețurile combustibililor au crescut semnificativ în SUA de la începutul războiului din Iran.