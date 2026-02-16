Suceava, în prima linie a prevenției. Dialog direct cu specialiștii, în cadrul campaniei naționale antidrog „Conștient, nu dependent”

Suceava a devenit, la începutul acestei săptămâni, un punct strategic pe harta națională a prevenției consumului de droguri, găzduind o nouă etapă a campaniei „Conștient, nu dependent”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Evenimentul a reunit elevi, studenți, părinți, profesori și specialiști într-un demers comun de informare și conștientizare, într-un moment în care fenomenul consumului de substanțe psihoactive coboară tot mai mult spre vârste fragede.

Două sesiuni ample, desfășurate la Universitatea „Ștefan cel Mare” și la Liceul cu Program Sportiv, au adus în fața comunității expertiza antidrog a lui Cătălin Țone într-un format interactiv care a depășit tiparul conferințelor clasice. Participanții nu au fost simpli spectatori, ci parte activă a dialogului despre presiunea socială, vulnerabilitățile adolescenței și responsabilitatea comunității.

Mesajul central al întâlnirilor a pornit de la o statistică îngrijorătoare: majoritatea persoanelor care dezvoltă dependențe își încep contactul cu drogurile înainte de vârsta majoratului. Specialiștii au subliniat că noile substanțe psihoactive, accesibile și extrem de periculoase, schimbă radical profilul consumatorului, iar prevenția trebuie să înceapă mult mai devreme, în familie și în școală.

Cătălin Țone a explicat, într-un limbaj direct, riscurile legale și medicale asociate consumului, dar mai ales mecanismele prin care rețelele de trafic vizează adolescenții. „Nu vorbim doar despre o problemă individuală, ci despre o vulnerabilitate socială. Informația corectă și reacția timpurie pot face diferența dintre experiment și dependență”, a arătat expertul antidrog.

Sesiunea dedicată adulților s-a transformat într-un veritabil atelier practic, în care părinții au primit repere clare pentru identificarea semnelor timpurii ale consumului, dar și instrumente de dialog cu adolescenții. Discuțiile au vizat situații concrete, de la schimbări de comportament până la influența anturajului și presiunea mediului online.

Participanții au primit ghiduri de prevenție și au avut ocazia să adreseze întrebări directe specialiștilor, într-un format care a încurajat sinceritatea și asumarea rolului activ al comunității în combaterea fenomenului.

Acțiunea de la Suceava face parte dintr-un traseu mai amplu al campaniei „Conștient, nu dependent”, care a inclus deja acțiuni la Botoșani și Iași și continuă la Rădăuți. Inițiativa urmărește crearea unei rețele de prevenție bazate pe colaborarea dintre școală, familie și specialiști, considerată cea mai eficientă barieră împotriva extinderii consumului de droguri în rândul minorilor.

Prin acestea acțiuni, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României își consolidează rolul de actor activ în educația preventivă, aducând expertiza direct în comunități, acolo unde informația poate deveni instrument de protecție.

Mesajul transmis la Suceava a fost unul clar: prevenția nu este o temă abstractă, ci o responsabilitate comună, care începe cu dialogul și continuă prin implicare constantă. Iar lupta împotriva dependenței se câștigă, înainte de toate, prin educație.