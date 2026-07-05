Suprafața cultivată în România, în creștere cu 40.000 de hectare în 2025

Suprafața cultivată în România a crescut anul trecut, pe total țară, cu 40.000 de hectare, raportat la 2024, ajungând la 8,214 milioane de hectare, sectorul majoritar privat având o pondere de 99,1%, respectiv 8,139 milioane de hectare, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Județele care dețin cele mai importante ponderi în suprafața totală cultivată sunt: Teleorman (6,0%), Dolj (5,9%), Timiș (5,2%), Constanța (5,1%), Călărași (5,0%).

Față de anul precedent, suprafețele cultivate au fost mai mari la plante uleioase, cartofi – total, vii pe rod, cereale pentru boabe, livezi pe rod, tutun și mai mici la legume – total, furaje verzi din teren arabil, leguminoase pentru boabe și sfeclă de zahăr.

Conform INS, în 2025, suprafața recoltată a fost în scădere cu 79.100 ha față de suprafața cultivată. Față de anul anterior, suprafețele recoltate au crescut la plante uleioase, cereale pentru boabe, cartofi – total, vii pe rod, livezi pe rod, tutun și au scăzut la legume – total, sfeclă de zahăr, furaje verzi din teren arabil și leguminoase pentru boabe.

La nivelul Uniunii Europene, cele mai importante culturi din teren arabil sunt cerealele, cele mai mari ponderi având: grâul (47,9% din suprafața totală cultivată cu cereale), orzul (20,1%) și porumbul (17,1%).

Alte culturi cu pondere mare la nivelul Uniunii Europene sunt plantele uleioase și cartofii. Legumele și fructele au dobândit o importanță din ce în ce mai mare, în special pentru consumul populației, atât în stare proaspătă cât și conservată.

În 2025, comparativ cu anul 2024, la nivelul Uniunii Europene s-au înregistrat creșteri ale suprafețelor cultivate la cartofi (+7,4%), rapiță (+5,9%) și grâu (+5,3%).