Tanczos Barna: Trebuie să găsim un compromis care să armonizeze regulile foarte stricte aplicabile la nivelul UE cu tradiția oieritului

România trebuie să-și păstreze poziția de cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană iar autoritățile au luat măsuri pentru a ține sub control situația epidemiologică și lucrează la soluții pentru a debloca interdicțiile de export impuse de Comisia Europeană, a anunțat, joi, ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.

Acesta s-a întâlnit, la Brașov, cu reprezentanții crescătorilor de ovine cărora le-a precizat că obiectivul autorităților este de a găsi un compromis care să armonizeze regulile foarte stricte aplicabile la nivelul UE cu specificul și tradiția oieritului din România, un model care nu se regăsește în nicio altă țară europeană.

‘România trebuie să-și păstreze poziția de cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană, statut câștigat prin mulți ani de muncă și efort ai celor care activează în acest sector. Am luat măsuri pentru a ține sub control situația epidemiologică și lucrăm la soluții pentru a debloca interdicțiile de export impuse de Comisia Europeană. Dialogul transparent dintre fermieri și autorități trebuie să stea la baza acestor demersuri. De aceea, astăzi, împreună cu ANSVSA și autoritățile locale, m-am întâlnit la Brașov cu reprezentanții crescătorilor de ovine pentru a le prezenta situația în care ne aflăm și posibilii pași care urmează să fie făcuți. Obiectivul nostru este să găsim un compromis care să armonizeze regulile foarte stricte aplicabile la nivelul UE cu specificul și tradiția oieritului din România, un model care nu se regăsește în nicio altă țară europeană’, a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că nimeni nu îi acuză pe ciobani pentru situația apărută și a adresat fermierilor un apel la responsabilitate, cerându-le să nu se lase influențați de dezinformările răspândite pe rețelele de socializare.

Vicepremierul a reamintit că, pentru a reduce riscul de răspândire a bolilor, dar a permite totuși valorificarea efectivelor, Comitetul Național pentru Combaterea Bolilor a decis restricționarea, pentru o perioadă de 30 de zile, a mișcărilor de ovine și caprine pe teritoriul României, fiind permis doar transportul direct din exploatații sau din centrele de colectare către abatoare.

‘În paralel, se renegociază acordurile bilaterale pentru a permite continuarea exporturilor de animale vii și de carcase către statele din Orientul Mijlociu și continuăm dialogul cu Comisia Europeană pentru a obține cea mai favorabilă cale de urmat pentru sectorul ovin din România’, a mai precizat Tanczos Barna.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a instituit carantina internă de 30 de zile pentru ovine și caprine, ca parte din planul de măsuri urgente și integrate la nivel național pentru izolarea și combaterea Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) și Pestei Porcine Africane (PPA).

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, transmis miercuri AGERPRES, decizia are ca scop de a izola rapid căile de răspândire a virusului, având în vedere că acesta își pierde contagiozitatea în termen de 21 de zile.

Autoritățile fac un apel ferm către toți crescătorii să respecte cu strictețe regulile de biosecuritate și să raporteze imediat medicilor veterinari orice semn de boală sau mortalitate în rândul animalelor.

Potrivit ANSVSA, măsurile vin ca urmare a confirmării prezenței virusului Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) la ovinele dintr-o exploatație din județul Mureș, context epidemiologic grav care se suprapune peste evoluția focarelor active de Pestă Porcină Africană (PPA).