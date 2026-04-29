Tanczos: Nu există criză de motorină în România. E responsabilitatea furnizorilor să asigure logistica

Nu există criză de motorină în România, iar problemele punctuale trebuie evitate, fiind practic responsabilitatea furnizorilor să asigure logistica, livrarea la timp a combustibilului, a declarat, marți, într-o conferință de presă, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna.

‘Suntem înconjurați practic de această criză. Vedem ce se întâmplă și la stațiile de alimentare. Ieri am avut mai multe discuții cu furnizorii de motorină, făcând un apel la ei să asigure logistică și furnizare, livrare de motorină la stații pentru a nu rămâne în situația în care fermierul nu are unde să alimenteze. Din păcate, ieri, alaltăieri, au fost situații când pe o rază de 50 km nu se găsea motorină. Aceste probleme trebuie evitate și este, practic, responsabilitatea acelor companii care trebuie să asigure logistica. Înțeleg că prețurile care variază pot genera anumite comportamente ieșite din comun din partea consumatorilor, adică cineva să vină să alimenteze mult mai mult când vede că prețul este un pic mai mic. Sau dacă este diferență de preț între stații să apară un astfel de comportament al consumatorului’, a spus Tanczos.

Acesta a adăugat că, în România, nu există o criză de motorină, iar situațiile punctuale au la bază disfuncționalități logistice de livrare.

‘Încă o dată am primit asigurări că nu există criză de motorină în România. Singura problemă este o disfuncționalitate de logistică, de livrare la timp, a combustibilului la acele stații unde apare câteodată o presiune din partea consumatorilor’, a punctat ministrul interimar al Agriculturii.