Tanczos: România are nevoie de credibilitate și de încrederea investitorilor pentru a putea dinamiza ritmul creșterii economice

România are nevoie de credibilitate și de încrederea investitorilor pentru a putea dinamiza ritmul creșterii economice, iar odată cu intrarea în Spațiul Schengen poate fi un reper relevant pe planurile de afaceri ale investitorilor din țările partenere, potrivit ministrului Finanțelor, Tanczos Barna.

”România are nevoie de credibilitate și de încrederea investitorilor pentru a putea dinamiza ritmul creșterii economice. Măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare și investițiile masive alocate în bugetul acestui an reprezintă argumente puternice pe care, ca ministru al Finanțelor, le-am prezentat, astăzi, în cadrul întâlnirilor cu reprezentanții JP Morgan, una dintre cele mai puternice instutuții financiare globale, la care au participat investitori internaționali de calibru. Atât la Ministerul de Finanțe, cât și alături de premierul României, la sediul Guvernului, am subliniat rolul pe care România îl poate juca prin valorificarea potențialului său de dezvoltare economică”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că România își menține ritmul creșterii economice, iar ca membru UE, odată cu intrarea în Spațiul Schengen poate fi un reper relevant pe planurile de afaceri ale investitorilor din țările partenere.

”Intrarea în programul Visa Waver și aderarea în curând la OCDE întăresc profilul de țară în care merită să investești capital. Seriozitatea generează încrederea de care au nevoie cei care înțeleg oportunitățile oferite de țara noastră, cu unul dintre cele mai rapide ritmuri de recuperare a decalajelor din regiune față de țările din Vestul Europei”, a punctat Tanczos Barna.