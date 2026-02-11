Tarifele americane amenință industria florilor din Columbia, înainte de Ziua Îndrăgostiților

Milioane de trandafiri columbieni au ajuns în SUA exact la timp pentru sărbătoarea Sfântului Valentin, cunoscută și ca Ziua Îndrăgostiților, dar provocările economice tot mai mari amenință să estompeze romantismul pentru al doilea cel mai mare exportator de flori din lume, informează Reuters.

Columbia, care este devansată doar de Țările de Jos în topul marilor exportatori mondiali, a expediat aproximativ 65.000 de tone de flori proaspete între 15 ianuarie și 9 februarie. Sezonul Zilei Îndrăgostiților reprezintă de obicei 20% din vânzările anuale pentru un sector care servește drept principal furnizor pentru piața americană, potrivit organismului reprezentativ Asocolflores.

Dar nebunia tipică perioadei sărbătorilor este umbrită acum de tarifele de 10% impuse de SUA în luna aprilie 2025, ca parte a măsurilor comerciale introduse de președintele Donald Trump. SUA este responsabilă pentru aproximativ 80% din exporturile de flori ale Columbiei.

În plus, horticultori columbieni se luptă și cu un peso care s-a apreciat cu aproape 12% în raport cu dolarul în ultimul an și cu o creștere de 23% a salariului minim, factori care erodează competitivitatea și reduc marjele de profit.

‘Ne aflăm în situații foarte nefavorabile, foarte complicate’, a declarat Jose Antonio Restrepo, manager la firma Ayure SAS Eclipse Flowers, lângă Bogota. Fără o schimbare a condițiilor economice, a avertizat el, industria s-ar putea confrunta cu concedieri pe scară largă și închideri de ferme până în iulie.

Cultivarea florilor este sectorul agricol cu cea mai mare intensitate a forței de muncă din Columbia, oferind locuri de muncă legale pentru aproximativ 240.000 de lucrători pe 10.500 de hectare.

Cultivatorii de flori se confruntă și cu o altă provocare în acest an: Ziua Îndrăgostiților cade sâmbăta.

‘Ar fi de preferat ca Ziua Îndrăgostiților să cadă într-o zi lucrătoare, deoarece oamenii sunt obișnuiți să trimită flori la birouri ca surpriză’, a explicat președintele Asocolflores, Augusto Solano.