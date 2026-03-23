TAROM, printre companiile aeriene punctuale din Europa în privinţa orarului de zbor

TAROM este printre companiile aeriene cu cele mai bune performanţe de punctualitate din Europa în ceea ce priveşte respectarea orarului de zbor. Astfel, 82,24% din zborurile operate în 2025 au decolat la timp, cu peste 6 puncte procentuale peste media europeană a industriei, şi doar 0,2% au avut întârzieri de peste trei ore, un indicator care plasează TAROM în categoria „performer” a aviaţiei europene la nivelul predictibilităţii zborurilor, precizează compania într-un comunicat de presă.

Pe parcursul lunii martie, TAROM a analizat şi centralizat datele aferente zborurilor proprii, efectuate între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2025, din perspectiva decolărilor raportate la orele din program. Datele oficiale de operare înregistrate de companie pe întregul an confirmă un standard operaţional peste medie, obţinut în pofida unui context de trafic aerian european din ce în ce mai dens şi mai complex şi a limitărilor operaţionale proprii, precizează compania într-un comunict de presă.

Decolări la timp şi întârzieri

Potrivit sursei citate, din totalul de 23.396 de zboruri operate de TAROM în cursul anului 2025, un număr de 19.240 de curse au decolat conform orarului, fără înregistrarea vreunei întârzieri, ceea ce înseamnă că peste 8 din 10 curse operate şi-au respectat programul de zbor, potrivit indicatorului OTP (On-Time Performance), calculat cu un prag standard de toleranţă de 15 minute.

„Din totalul curselor operate, 17,76% au înregistrat întârzieri de sub 3 ore, categorie care include adesea întârzieri cauzate de factori externi companiei, precum condiţii meteorologice sau efecte de cascadă generate de perturbări la nivel de reţea europeană. Doar 0,2% din totalul zborurilor au înregistrat întârzieri egale sau mai mari de 3 ore, un indicator extrem de scăzut, care reflectă capacitatea operaţională solidă a companiei”, precizează compania.

Potrivit aceleiaşi surse, la nivel european, datele agregate pentru industria aviaţiei civile în 2025 indică o rată medie OTP (On-Time Performance) de 76,1%, adică aproximativ 76 din 100 zboruri ajung la timp.

„Pe timpul verii, rata medie a fost şi mai mică: 71%. Aceasta este performanţa standard a pieţei, faţă de care se raportează toate companiile aeriene europene, indiferent de modelul de business, tradiţionale (legacy) sau low-cost”, menţionează aceeaşi sursă.

Intervalul 71–76% reprezintă performanţa de referinţă a sistemului aviatic european în 2025, reflectând efectele cumulate ale congestionării traficului aerian, condiţiilor meteorologice nefavorabile, restricţiilor de flux impuse de managementul traficului aerian (ATFM) şi ale altor constrângeri operaţionale cu care se confruntă reţeaua continentală, adaugă compania.

Conform sursei citate, sunt considerate top performer companiile care depăşesc pragul de 83%, în timp ce operatorii cu rezultate cuprinse între 60% şi 70% sunt catalogaţi drept low performers. De menţionat că şi companii aeriene de notorietate, fie ele tradiţionale sau low-cost, s-au poziţionat în 2025 în intervalul 65%–72% al acestui clasament.

Cu un OTP de 82,24%, TAROM se situează în 2025 la graniţa categoriei top performer a aviaţiei europene, depăşind cu peste 6 puncte procentuale media anuală a industriei. Aceste rezultate plasează TAROM în categoria transportatorilor aerieni care livrează predictibilitate în zborurile proprii, peste medie.

„Aceste cifre sunt o confirmare a muncii echipelor noastre operaţionale, tehnice şi de planificare. Punctualitatea şi predictibilitatea sunt parte al unui angajament zilnic faţă de pasagerii noştri pe care vom continua să îl avem în vedere prioritar şi în 2026”, declară directorul general TAROM, Bogdan Costaş.