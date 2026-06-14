Tomac, despre legea salarizării: O lege care afectează categorii importante de beneficiari nu poate merge înainte

Premierul desemnat Eugen Tomac consideră că legea salarizării unitare, aşa cum arată în acest moment, nu poate fi trimisă în Parlament şi susţine că o lege care afectează categorii importante nu poate merge înainte. Tomac mai spune că este esenţial să fie găsită o formulă de compromis pentru ca niciun venit să nu scadă.

Eugen Tomac a fost întrebat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, ce face cu legea salarizării, dacă o va lua de la zero sau menţine actul normativ apărut în spaţiul public.

”Vreau să fiu cât se poate de onest şi de direct. Am avut mai multe discuţii cu actualul ministru interimar al Muncii. Am studiat acest proiect de lege. Legea, aşa cum arată astăzi, nu poate fi trimisă în Parlament. O lege care afectează categorii importante de beneficiari nu poate merge înainte. Prin urmare, cred că este esenţial să găsim o formulă de compromis, astfel încât niciun venit să nu scadă”, a afirmat Tomac.

El a adăugat că legea are ca obiectiv reaşezarea cât mai echitabilă pe diferite categorii.

”Această lege nu are drept obiectiv creşterea salariilor, ci reaşezarea pe diferite categorii, cât mai echitabilă. Dar în forma în care este prezentată în prezent, ea nu poate merge înainte şi evident că pentru acest lucru avem nevoie de un dialog deschis, sincer, oricât este nevoie în această vară, pentru a înţelege dacă putem merge mai departe cu ea sau va fi nevoie de o decizie politică pe care va trebui să o luăm împreună cu partidele care şi-au asumat prin consens adoptarea acestei legi printr-o mediere a preşedintelui României”, a transmis premierul desemnat.

El a fost întrebat dacă ia în calcul să facă o nouă lege a salarizării.

”Este dificil să spunem că o putem face, dar putem s-o amendăm suficient de mult, astfel încât o bună parte din beneficiarii acestei legi să fie mulţumiţi. Altfel, dacă această lege creează mai mult haos şi nedreptate, nu este utilă. O societate nu poate funcţiona cu legi impuse prin care dezavantajăm o categorie sau alta de beneficiari. Din acest punct de vedere, am înţeles unde sunt dificultăţile acestei legi a salarizării unitare şi, prin urmare, cred că avem nevoie de mai multă dezbatere, de discuţii aşezate şi de soluţii pentru a găsi un compromis rezonabil care să aducă un plus valoare. Altfel, dacă această lege creează mai multă dezordine şi dezamăgire, ea trebuie analizată din punct de vedere politic şi hotărât care este direcţia de urmat. În cazul în care această lege nu este adoptată, pierdem peste 770 de milioane de euro pe care ni-i pune la dispoziţie Uniunea Europeană”, a declarat Eugen Tomac.

Întrebat dacă va merge înainte cu majorarea salariilor demnitarilor, premierul desemnat a răspuns: ”Nu, cred că soluţia propusă de a îngheţa este una corectă. Deşi noi avem o problemă destul de serioasă în ceea ce priveşte salarizarea, pentru că sunt companii de stat care au salarii foarte mari, de câteva ori mai mari decât un ministru care le gestionează. Şi aici lucrurile trebuie discutate, dar, evident, într-o altă dezbatere”.