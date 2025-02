Trandafirii si lalelele albe, cele mai comandate flori de Valentine’s Day

Perioada de vârf din februarie, din perspectiva numărului de comenzi, a fost chiar pe data de 14, când s-au plasat cu peste 175% mai multe comenzi față de ziua precedentă.

Sex shop-urile și florăriile, la putere de Valentine’s Day

Vânzările sex shop-urilor și ale florăriilor au avut cele mai mari salturi atât în 2023, cât și în 2024, iar reprezentanții Tazz se așteaptă la o situație similară și în 2025. Astfel, în luna februarie a anului trecut, florăriile au depășit de 2,5 ori media anuală. Printre cele mai apreciate tipuri de flori au fost trandafirii și lalelele albe. În ceea ce privește sex shop-urile, în februarie 2024, numărul de comenzi a fost cu peste 337% peste perioada similară din 2023, iar numărul de produse comandate a crescut cu 313%.

“Ne-am bucurat să vedem că oamenii au început să comande tot mai multe cadouri, prin intermediul aplicațiilor. Am observat acest lucru în special în preajma unor sărbători precum Valentine’s Day, Dragobete, 1 și 8 martie. În plus, platformele de livrare rapidă reprezintă, în continuare, o soluție la îndemână pentru cei care fie nu au apucat să cumpere un cadou, fie vor să facă o surpriză spontană sau să trimită un buchet de flori în mod anonim. Vânzările asociate cu aceste sărbători au crescut de la an la an, așadar ne așteptăm ca tendința să se mențină și anul acesta”, a spus Răzvan Acsente, Chief Marketing Officer, Tazz.

Topul celor mai comandate produse din sex shop-uri a inclus, anul trecut, pastilele de potență, lubrifianții, mierea și magiunul afrodisiace.

Valentine’s Day, în cifre și curiozități

Printre detaliile interesante și recordurile Valentine’s Day 2024 se numără:

Cea mai mare comandă de flori (ca număr de produse) a fost în București – 21 de trandafiri albi;

21 de trandafiri albi; Cea mai mare comadă din sex shop (ca număr de produse) – 6 borcane de magiun afrodisiac natural unisex;

Despre Tazz

Tazz este platforma locală de livrare rapidă, care oferă, la doar un click distanță, preparate de la cele mai bune restaurante din țară, alimente de la principalii jucători de retail, dar și diverse produse: de la cumpărături zilnice, medicamente și flori, la cărți, echipamente sportive, produse de îngrijire personală și de înfrumusețare. Clienții Tazz se bucură de beneficii exclusive, cum ar fi comanda de grup, evenimente culinare cu bucătari locali și plata cu cardurile de masă. Tazz oferă și beneficii exclusive prin abonamentul Genius: livrare gratuită și acces la Genius Deals. Fiind una dintre cele mai descărcate aplicații din România, Tazz poate fi accesată din aplicațiile mobile Android și iOS, dar și online pe www.tazz.ro, din peste 35 de orașe din toată țara.