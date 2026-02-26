Vânzările de flori în România sunt estimate la peste 40 de milioane de euro în perioada 1-8 martie

Piața florilor a devenit, în ultimii ani, un sector de miliarde de lei, iar începutul lunii martie aduce vârful vânzărilor pentru florarii din România, cu încasări estimate la peste 40 de milioane de euro în perioada 1-8 martie, potrivit unei analize realizate de Frames.

‘Piața de flori din România este un domeniu caracterizat de o creștere accelerată a numărului de jucători, dar și de vulnerabilități majore generate de inflație și de costurile operaționale ale producătorilor locali’, se menționează în analiza citată.

Potrivit datelor Frames, unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale pieței este explozia numărului de firme. În anul 2021, în România operau 3.111 companii în acest domeniu, iar în 2024, numărul acestora a ajuns la 10.151, ceea ce reprezintă o triplare a numărului de afaceri în doar trei ani.

Cu toate acestea, creșterea numărului de angajați nu a fost direct proporțională. Forța de muncă a crescut de la 4.730 de angajați în 2020 la 5.765 în 2024.

‘Această discrepanță majoră între numărul de firme și numărul de angajați indică o piață extrem de fragmentată, dominată de microîntreprinderi, PFA-uri sau afaceri de familie, cu 0 sau 1 angajat. Este o industrie cu o barieră de intrare foarte redusă, dar cu un grad ridicat de muncă la negru sau informală (în special în perioadele de vârf)”, afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames, în analiza citată.

Potrivit analizei Frames, piața florilor a generat o cifră de afaceri de 2,82 miliarde de lei în 2024, cu un profit net de 192,1 milioane de lei. Previziunile pentru anul 2026 sunt optimiste în cifre absolute: se estimează o cifră de afaceri de 3,5 miliarde de lei și un profit net de 220 de milioane de lei.

‘Creșterea substanțială a afacerilor, în special boom-ul din 2025, este în mare parte un miraj creat de inflație. Prețul florilor (majoritatea provenind din import) a crescut semnificativ. Pentru 2026, se așteaptă o stagnare a volumului de vânzări (pe fondul scăderii puterii de cumpărare a populației), creșterea valorică fiind susținută exclusiv de menținerea prețurilor ridicate”, relevă analiza Frames.

Un punct critic al pieței este dependența uriașă de importuri. Florile de import au ajuns să domine piața nu doar prin diversitate, ci și prin preț. Producătorii români pierd masiv teren din cauza unor factori structurali și conjuncturali.

‘Vorbim în primul rând de vremea instabilă care afectează culturile locale și apoi, poate cel mai relevant, de creșterea costurilor operaționale. Majorarea tarifelor la energia electrică și gaze (vitale pentru încălzirea serelor în timpul iernii și primăverii timpurii), cumulată cu scumpirea transportului și a logisticii, fac ca floarea ‘made in Romania’ să devină mai scumpă decât cea adusă din Olanda sau alte țări”, afirmă experții.

Potrivit sursei citate, business-ul cu flori este profund marcat de sezonalitate, iar începutul lunii martie reprezintă cel mai important vârf de vânzări din an. Pe baza datelor demografice INS, în România există peste 4 milioane de femei cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani (41,4% din populația feminină). ‘Dacă estimăm conservator că doar jumătate dintre acestea (2 milioane) vor primi un buchet de flori la un preț mediu de 100 de lei, rezultă că doar în câteva zile se generează vânzări de peste 200 de milioane de lei (aproximativ 40 milioane de euro)’, se arată în analiza Frames.

Peste 90% din aceste vânzări sunt concentrate în mediul urban, ceea ce arată o polarizare masivă a pieței. Modelele de business trebuie să se concentreze pe logistica și distribuția în marile orașe pentru a capta această cerere, subliniază experții.

Pe de altă parte, preferințele românilor în materie de flori sunt influențate de un mix între tradiție, buget și contextul meteorologic.

‘Florile de sezon (zambile și frezii) rămân în topul preferințelor clasice. Trandafirii, pe de altă parte, înregistrează o creștere a cererii, devenind o opțiune de ‘siguranță’ pentru cumpărători. Motivul principal este stabilitatea prețului și oferta abundentă din piață, făcându-i o alegere previzibilă din punct de vedere financiar’, potrivit analizei.

Ghioceii, pe de altă parte, beneficiază de un interes crescut, propulsat de factori emoționali (simbolul primăverii după valul târziu de ninsori din februarie) și, foarte important în contextul inflației, de prețul lor mult mai accesibil.

‘Piața florilor din România este una profitabilă, dar extrem de volatilă. Jucătorii din retail (florăriile fizice și online) au oportunități mari de creștere, însă succesul depinde de o gestionare strictă a stocurilor în perioadele de vârf (precum 1-8 Martie) și de capacitatea de a absorbi fluctuațiile de preț ale importatorilor. Pentru producătorii locali, viitorul pe termen scurt este sumbru în lipsa unor subvenții pentru energie, aceștia fiind practic scoși din piață de costurile de producție mult prea mari comparativ cu marfa din import”, a mai afirmat Adrian Negrescu.

Analiza Frames privind business-ul din piața florilor din România în 2026 a fost realizată pe baza datelor financiare comunicate de companiile având codurile CAEN 4622 (comerțul cu ridicata al florilor și al plantelor) și 4776 (comerțul cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor) la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021, datelor statistice privind dinamica firmelor de la Registrul Comerțului și informațiilor de la Institutul Național de Statistică.

Estimările privind vânzările de 1 și 8 Martie din 2026 aparțin Frames și au fost realizate pornind de la discuțiile cu companiile din sector.

Analiza nu include datele financiare privind comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet (CAEN 4791), cultivarea altor plante din culturi nepermanente (0119) și comerțul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine (4779), considerând că acestea, având în vedere diversitatea produselor și a serviciilor, sunt de natură să prezinte o imagine distorsionată a pieței de flori din România.