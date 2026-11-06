Transportatorii solicită prelungirea schemei de restituire a accizei și reducerea cu 30% a tarifelor TollRO și rovinietei

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) și IMM România solicită prelungirea, după 31 decembrie 2026, a schemei de restituire parțială a accizei pentru transportatori, instituirea permanentă a motorinei profesionale și reducerea cu 30%, pentru o perioadă de șase luni, a tarifelor TollRO și rovinietei, potrivit unui comunicat al celor două organizații.

FORT, membră IMM ROMANIA, a participat la o întâlnire de lucru cu ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, și reprezentanții Direcției de Transport, Autoritatea Rutieră Română, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în cadrul căreia a prezentat principalele probleme ale sectorului transporturilor rutiere și a solicitat adoptarea unor măsuri în aceste domeniu.

Printre solicitările formulate se numără majorarea diurnei și a indemnizațiilor acordate conducătorilor auto, precum și actualizarea legislației pentru combaterea și sancționarea pirateriei în transporturi.

Organizațiile cer, de asemenea, consolidarea atribuțiilor Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), digitalizarea procedurilor și raportărilor operatorilor de transport în relația cu Ministerul Transporturilor și adoptarea unor măsuri concrete pentru eliminarea concurenței neloiale din sector.

O altă solicitare vizează remedierea deficiențelor tehnice ale sistemului TollRO, inclusiv introducerea posibilității de anulare sau modificare a tichetelor de rută, emiterea facturilor bilunare și respectarea termenului de 15 ianuarie 2027 pentru plata prin dispozitive de bord (OBU).

Totodată, FORT și IMM România solicită susținerea și urgentarea modificării Legii nr. 226/2023 privind sistemul TollRO, prin promovarea inițiativei legislative aflate în procedură parlamentară.

Președintele FORT, Beniamin Lucescu, a subliniat necesitatea reducerii fiscalității și combaterii concurenței neloiale din transporturi.

‘Transportatorii români au nevoie de aceste măsuri concrete. Reducerea fiscalității, combaterea pirateriei și eliminarea concurenței neloiale sunt condiții esențiale pentru menținerea competitivității și funcționarea corectă a pieței transporturilor’, a declarat Beniamin Lucescu, în comunicat.

La rândul său, președintele IMM România, Florin Jianu, a evidențiat importanța sectorului transporturilor pentru economie și pentru întreprinderile mici și mijlocii.

‘Transporturile reprezintă un sector strategic pentru economia națională și pentru activitatea întreprinderilor mici și mijlocii. IMM ROMANIA susține solicitările FORT și consideră necesară adoptarea acestor măsuri care să reducă presiunea costurilor și să asigure un mediu concurențial echitabil’, a afirmat Florin Jianu.

Potrivit comunicatului, FORT și IMM România au convenit cu ministrul Transporturilor permanentizarea dialogului instituțional și stabilirea unui calendar pentru implementarea măsurilor discutate.