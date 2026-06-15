Trump avertizează Franța că va taxa vinul cu 100% dacă nu renunță la taxa pe veniturile din serviciile digitale

Președintele Donald Trump a avertizat luni că Statele Unite nu vor avea altă soluție decât să impună taxe vamale de 100% vinului franțuzesc dacă Parisul nu elimină taxa digitală impusă giganților tehnologici americani, transmite Reuters.

Într-un interviu acordat publicației New York Post, Trump a precizat că i-a transmis un avertisment direct președintelui Emmanuel Macron, cerând eliminarea taxei de 3% impusă giganților tehnologici americani. În caz contrar, președintele american a arătat că Franța se va confrunta cu taxe vamale pe piața din SUA.

Trump i-a cerut omologului francez să nu impună taxe companiilor din SUA și, dacă o face, a precizat nu va avea altă alegere decât să impună taxe vamale de 100% vinului și șampaniei provenite din Franța.

Oficialii de la Casa Albă și Palatul Elysee nu au răspuns imediat solicitărilor de a face comentarii.

Alcoolul este printre principalele exporturile ale UE în SUA, în 2024 având o valoare de aproximativ nouă miliarde de euro (10,46 miliarde de dolari), conform datelor Eurostat, iar anumite produse, cum ar fi coniacul Remy Martin și șampania, sunt fabricate doar în anumite regiuni europene.

Franța impune din 2019 o taxă de 3% pe veniturile din serviciile digitale obținute în Franța de companii cu venituri de peste 25 milioane euro acolo și 750 milioane euro pe plan mondial.