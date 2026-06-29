Turcan: Săptămâna aceasta trebuia obligatoriu să înceapă cu desemnarea unui premier. Suntem aproape de muchia prăpastiei

Săptămâna aceasta trebuia obligatoriu să înceapă cu desemnarea unui premier, a declarat, luni, deputata PNL Raluca Turcan, menționând că nu crede ca țara să mai fi fost vreodată atât de aproape de ‘muchia prăpastiei’ și ‘unii efectiv fluieră și se uită în altă parte’.

‘Săptămâna aceasta trebuia obligatoriu să înceapă cu desemnarea unui premier. Cu asumarea urgențelor de rezolvat pentru România. De către orice om responsabil din această țară. De la vârful statului până la nivel de parlamentar. Nu cred să mai fi fost vreodată atât de aproape de muchia prăpastiei și, în același timp, să vezi cum unii efectiv fluieră și se uită în altă parte’, a scris Turcan pe Facebook.

Ea a subliniat că mai sunt doar câteva săptămâni pentru reformele de care depind miliarde de euro din PNRR.

‘Dacă peste o lună agențiile de rating ne retrogradează, nu va fi doar o știre economică. Leul poate intra sub presiune, dobânzile pot exploda, investitorii pot evita România sau își pot retrage capitalul, iar nota de plată o vor achita românii: prin credite mai scumpe, prețuri mai mari și investiții mai puține. Siguranța României este și ea în joc dacă mai lălăim deciziile privind cheltuielile pentru apărare și capacitatea statului de a-și respecta angajamentele’, a menționat Raluca Turcan.

Potrivit acesteia, prea mulți dintre oamenii cu ‘responsabilități de prim rang’ au intrat într-o ‘spirală’ a orgoliilor, a calculelor politice.

‘Am senzația că prea mulți dintre oamenii cu responsabilități de prim rang au intrat într-o spirală a orgoliilor, a calculelor politice și a competiției pentru funcții. De parcă miza ar fi cine câștigă o negociere, nu cine scoate România din acest impas. Pentru orice om politic, oricât de grele sunt negocierile, la finalul zilei vorbesc rezultatele’, a mai scris Turcan.