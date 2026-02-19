Uber investeşte peste 100 de milioane de dolari în infrastructură de încărcare pentru vehicule autonome

Uber Technologies va investi peste 100 de milioane de dolari pentru dezvoltarea unor hub-uri de încărcare dedicate vehiculelor autonome, marcând un nou pas în extinderea operaţiunilor cu maşini fără şofer, transmite Reuters.

Investiţia vizează construirea de staţii de încărcare rapidă DC în depozitele autonome unde Uber gestionează flotele zilnice, precum şi în puncte strategice din oraşele prioritare.

Extinderea va începe în Statele Unite, în zona Bay Area, Los Angeles şi Dallas, urmând ca ulterior să fie extinsă şi în alte oraşe.

Vehiculele autonome reprezintă o prioritate strategică pentru Uber, care colaborează cu peste 20 de companii la nivel global în domeniul transportului de marfă, livrărilor şi serviciilor de taxi autonome, într-o competiţie intensă pentru cotă de piaţă, inclusiv cu rivali precum Tesla.

Compania încheie, de asemenea, parteneriate cu operatori de staţii de încărcare în mai multe pieţe internaţionale, prin acorduri de tip ”garanţie de utilizare”. Printre parteneri se numără EVgo în New York, Los Angeles, San Francisco şi Boston, Electra în Paris şi Madrid, precum şi Hubber şi Ionity în Londra.

Aceste acorduri sunt menite să susţină instalarea a sute de noi staţii de încărcare în oraşele respective, în special în zonele unde cererea este ridicată.

La începutul acestei luni, Uber şi-a reafirmat strategia intensă în capital pentru vehiculele autonome aflate în fază incipientă, anunţând că va aloca fonduri partenerilor producători pentru a asigura livrări timpurii şi pentru a accelera implementarea, mizând pe avantajele structurale ale platformei sale.

În prezent, Uber oferă servicii de robotaxiuri în patru oraşe din SUA, precum şi în Dubai, Abu Dhabi şi Riad. Compania colaborează cu firme specializate în robotaxi, inclusiv Waymo, divizia de vehicule autonome a Alphabet, şi compania chineză WeRide, pentru operarea flotelor autonome.