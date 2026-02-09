Ungaria a permis unei uzine Samsung să continue să funcționeze în pofida riscurilor la adresa sănătății angajaților

Guvernul ungar a decis să nu ordone închiderea unei uzine de baterii Samsung, în pofida faptului că aceasta a provocat intoxicații grave în rândul angajaților, a anunțat luni portalului de știri Telex, care citează o anchetă a serviciilor secrete ungare, transmite AFP.

Fabrica, situată la God, la 25 de kilometri nord de Budapesta, ‘i-a expus pe mulți dintre angajații săi la substanțe chimice toxice și cancerigene, iar măsurătorile sale interne au dezvăluit rezultate mult mai alarmante decât cele raportate autorităților relevante de sănătate și securitate în muncă’, a scris Telex, citând raportul de anchetă din 2023.

‘Conform raportului prezentat Guvernului, Samsung nu a făcut practic nimic pentru a opri aceste intoxicații și a încercat în mod deliberat să le mușamalizeze’, a adăugat Telex.

În 2017, gigantul industrial sud-coreean Samsung a devenit una dintre primele multinaționale care au construit o fabrică de baterii în Ungaria, care, sub conducerea premierului naționalist Viktor Orban, și-a propus să devină un centru global pentru producția de vehicule electrice.

Deși Guvernul de la Budapesta a estimat în 2023 că fabrica reprezintă un ‘risc politic’ din punct de vedere al sănătății publice, totuși a ales, potrivit Telex, să nu dispună închiderea acesteia, temându-se că ar speria alți potențiali investitori. În schimb, a acordat companiei o perioadă de grație pentru a rezolva problemele. Dar deficiențele nu au fost remediate complet, conform documentelor interne citate de site-ul de știri.

Pentru a atrage investitori asiatici, Guvernul Orban a oferit reduceri de taxe atractive și subvenții pentru crearea de locuri de muncă. Cu toate acestea, creșterea mai lentă decât se aștepta a vânzărilor de vehicule electrice a afectat performanța industrială a Ungariei și a contribuit la stagnarea economiei sale, potrivit analiștilor, în timp ce opinia publică s-a întors împotriva fabricilor de baterii din cauza riscurilor la adresa sănătății și a mediului înconjurător.