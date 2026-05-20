Angajații Samsung intră joi în grevă

Angajații de la gigantul sud-coreean al cipurilor de memorie Samsung Electronics vor intra joi în grevă, în urma eșecului negocierilor salariale, iar acest conflict ar putea perturba economia locală și lanțurile mondiale de aprovizionare cu produse tehnologice, transmite AFP.

Sindicatele de la Samsung Electronics au anunțat că vor declanșa o grevă în perioada 21 mai – 7 iunie, din cauza lipsei unui compromis. Conform estimărilor sindicatelor, greva ar putea implica 50.500 dintre membrii de sindicat (din aproximativ 125.000 de angajați la nivel național).

Aceasta va fi a doua grevă din istoria Samsung Electronics, după un protest care a mobilizat 6.000 de angajați în 2024.

Impactul economic ar putea fi semnificativ: Samsung Electronics generează de unul singur 12,5% din PIB-ul Coreei de Sud, iar cipurile de memorie reprezintă 35% din exporturile țării.

Greva ar putea afecta și întreaga industrie tehnologică, deoarece Samsung este cel mai mare furnizor mondial de cipuri de memorie, produse esențiale pentru serverele centrelor de date, smartphone-uri și vehicule electrice.

Acest conflict de muncă vine pe fondul unui boom al inteligenței artificiale care aduce beneficii producătorilor de cipuri de memorie: în primul trimestru al anului 2026, Samsung Electronics a înregistrat o multiplicare a profitului net de șase ori față de anul precedent, până la 27 de miliarde de euro.

Sindicatele solicită o creștere salarială de 7%, eliminarea plafonării bonusurilor și ca Samsung să aloce 15% din profitul său operațional bonusurilor. Liderii sindicali denunță diferențele salariale semnificative între angajații de la divizia de cipuri a Samsung, care primesc bonusuri generoase, și cei de la alte departamente.

Sindicatul Samsung Electronics (SELU) a anunțat miercuri că a ‘acceptat propunerea de mediere prezentată’ de un organism oficial de mediere, dar că ‘echipa de conducere a respins-o’. În consecință, sindicatul ‘va declanșa legal o grevă generală mâine’.

‘Sub nicio formă nu ar trebui să aibă loc o grevă’, a răspuns conducerea Samsung, declarând că este gata să se angajeze în dialog ‘până în ultimul moment’. Cu toate acestea, ‘cedarea la cererile excesive ale sindicatelor ar risca să compromită principiile fundamentale ale guvernanței corporative’, a transmis grupul sud-coreean, care este un partizan al compensațiilor bazate pe performanță.

Un adversar ferm al sindicatelor, fondatorul Samsung, Lee Byung-chul, a promis că nu va permite niciodată crearea acestora în timpul vieții sale. A murit în 1987. Primul sindicat a fost înființat la sfârșitul anilor 2010.

Președinția sud-coreeană și-a exprimat miercuri ‘regretul profund’ în urma eșecului negocierilor, cerând conducerii și sindicatelor ‘să facă tot posibilul’ pentru a ajunge la un acord ‘ținând cont de repercusiunile asupra economiei naționale’.

Potrivit agenției de știri Yonhap, Banca Coreei estimează că, în cel mai rău scenariu, o oprire completă a producției ar putea reduce rata de creștere a Coreei de Sud cu 0,5 puncte procentuale în 2026. Chiar și o oprire parțială s-ar putea dovedi dăunătoare, având în vedere că sindicatul NSEU susține că au avut loc deja opriri ale producției pentru întreținere, ajustări și inspecții ale echipamentelor.

Însuși prim-ministrul Kim Min-seok a avertizat duminică despre ‘daunele economice de neimaginat’ ale unei greve. El a avertizat că, dacă mișcarea ‘amenință să provoace daune masive economiei’, guvernul ar putea ‘recurge la toate mijloacele de intervenție, inclusiv arbitraj de urgență’, o procedură specială care suspendă greva timp de 30 de zile.