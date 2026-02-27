Ungaria acuză Ucraina de ”blocadă petrolieră” şi trimite militari la infrastructura energetică

Ungaria a acuzat Ucraina că blochează reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba şi a mobilizat militari la instalaţiile energetice critice ale ţării, premierul Viktor Orban intensificând discursul pe teme de securitate energetică înaintea alegerilor parlamentare din aprilie, transmite CNBC.

Orbán a afirmat miercuri că Ucraina impune ”o blocadă petrolieră” Ungariei prin întârzierea redeschiderii conductei Drujba, care aprovizionează atât Ungaria, cât şi Slovacia, cu petrol rusesc.

Ucraina a suspendat fluxul livrărilor în urmă cu o lună, invocând avarierea sistemului în urma unui atac rusesc, însă liderul ungar acuză Kievul că menţine conducta închisă din motive ”politice”, nu tehnice.

”Guvernul ucrainean exercită presiune asupra guvernelor din Ungaria şi Slovacia printr-o blocadă petrolieră”, a declarat Orbán într-un mesaj video publicat pe X, după o şedinţă a Consiliului de Apărare. Premierul a avertizat că „nu se vor opri aici” şi că Ucraina ar pregăti „noi acţiuni pentru a perturba sistemul energetic al Ungariei”, fără a oferi dovezi.

Pentru a preveni eventuale atacuri, Orbán a ordonat consolidarea protecţiei infrastructurii energetice critice, inclusiv dislocarea de militari şi echipamente în apropierea instalaţiilor-cheie. De asemenea, poliţia va patrula cu efective suplimentare în jurul centralelor electrice, staţiilor de distribuţie şi centrelor de control. Dronelor le-a fost interzis accesul în regiunea de nord-est, la graniţa cu Ucraina.

Kievul nu a răspuns public acuzaţiilor, iar Ministerul de Externe al Ucrainei a fost contactat pentru comentarii.

Escaladarea discursului privind energia şi securitatea naţională are loc pe fondul creşterii sentimentului anti-ucrainean şi al presiunii electorale: partidul de guvernământ Fidesz este în urma principalului contracandidat, Peter Magyar, în majoritatea sondajelor înaintea scrutinului din 12 aprilie.

Relaţiile dintre Ungaria şi Ucraina sunt tensionate de ani buni, pe fondul dezacordurilor privind energia, sancţiunile împotriva Rusiei şi războiul din Ucraina. Ungaria şi Slovacia continuă să importe petrol şi gaze ruseşti, în timp ce restul UE încearcă să reducă sau să elimine complet aceste importuri.

Pe lângă dependenţa energetică, legăturile politice ale premierilor Viktor Orban şi Robert Fico cu preşedintele rus Vladimir Putin contrastează cu relaţiile reci pe care aceştia le au cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Joi dimineaţă, Orban a publicat o scrisoare deschisă adresată lui Zelenski pe Facebook, acuzându-l că ”de patru ani încearcă să forţeze Ungaria să intre în războiul dintre Ucraina şi Rusia”.

Atât Ungaria, cât şi Slovacia au blocat recent un nou pachet de sancţiuni europene împotriva Moscovei, invocând oprirea livrărilor de petrol prin Druzhba, o conductă construită în epoca sovietică, al cărei nume înseamnă „Prietenia”.

Relaţiile cu Bruxelles-ul s-au deteriorat suplimentar, ambele ţări acuzând UE că ignoră nevoile lor energetice.

Ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto a amplificat acuzaţiile, susţinând că Europa ar fi ignorat incidente în care, potrivit lui, Ucraina ar fi sabotat infrastructura energetică ruso-europeană, inclusiv exploziile de la gazoductele Nord Stream, acuzaţie pentru care nu a prezentat dovezi.

Autorităţile germane au indicat anterior că sabotajul ar fi fost comis de persoane de origine ucraineană, deşi Kievul neagă implicarea.

Acest nou val de tensiuni survine la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, un conflict care continuă să divizeze Europa între tabere pro-sancţiuni şi guverne ce prioritizează pragmatismul energetic.