Ungaria va plafona prețurile la carburanți

Premierul ungar Viktor Orban a anunțat luni că prețurile la combustibili vor fi plafonate, începând de la miezul nopții, pentru a-i proteja pe maghiari de creșterea prețurilor la petrol, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, transmite AFP.

Ungaria este a doua țară membră a Uniunii Europene, după Croația, care a decis să plafoneze prețurile la combustibili.

‘Introducem un preț protejat la benzină și motorină, dincolo de care prețurile cu amănuntul nu vor putea trece’, a declarat Orban, într-un videoclip postat pe Facebook. Acesta a adăugat că Guvernul de la Budapesta a decis, de asemenea, să scoată combustibili de la rezerva de stat pentru a garanta aprovizionarea și a specificat că ‘prețul protejat’ se va aplica numai vehiculelor înmatriculate în Ungaria.

Potrivit Reuters, începând de marți, prețul benzinei în Ungaria va fi plafonat la 595 de forinți (1,75 dolari) pe litru, iar cel al motorinei la 615 forinți (1,81 dolari) pe litru.

Măsura se aplică persoanelor fizice, fermierilor, transportatorilor și contractorilor, a adăugat Orban, invocând blocarea conductei petroliere Drujba, care traversează Ucraina, ca una dintre cauzele care au condus la această măsură, pe lângă războiul din Orientul Mijlociu.

Anterior, Orban a cerut Uniunii Europene să suspende sancțiunile împotriva petrolului și gazelor rusești, având în vedere războiul din Orientul Mijlociu. Liderul naționalist, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, critică în mod regulat sancțiunile UE împotriva Rusiei, folosindu-și dreptul de veto pentru a obține excepții pentru Ungaria.

Ungaria a mai plafonat odată prețurile combustibililor, în perioada cuprinsă între noiembrie 2021 și iunie 2022, pentru a reduce inflația înainte de alegerile din aprilie 2022, pe care Orban le-a câștigat apoi cu o majoritate covârșitoare. Cu toate acestea, ulterior, Orban a fost forțat să renunțe la plafonarea prețurilor combustibililor, după ce ce o penurie de combustibil a dus la achiziții de panică la benzinării.

Cotația țițeiului a crescut luni la peste 119 dolari pe baril, atingând niveluri nemaivăzute de la mijlocul anului 2022, iar guvernele se străduiesc să limiteze impactul asupra economiilor și consumatorilor.