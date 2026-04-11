UniCredit afirmă că nu are planuri să îşi lichideze afacerea din Rusia

Banca italiană UniCredit a declarat vineri că nu are planuri să îşi lichideze operaţiunile din Rusia sau să renunţe la licenţa bancară deţinută de subsidiara sa locală, pe care instituţia financiară a păstrat-o pe durata conflictului din Ucraina, transmite Reuters.

”În urma unor zvonuri speculative apărute în presă, UniCredit confirmă că nu a existat nicio schimbare în strategia pe care o aplicăm şi pe care am comunicat-o constant pieţei în ceea ce priveşte operaţiunile din Rusia”, a transmis un purtător de cuvânt al băncii într-un comunicat trimis prin e-mail.

Anterior, cotidianul rus Kommersant a relatat că UniCredit ar analiza posibilitatea de a-şi lichida afacerea din Rusia şi de a renunţa la licenţa bancară locală.

UniCredit controla o bancă rusă din primele 15 ca mărime atunci când Moscova a invadat Ucraina, în februarie 2022.

Directorul general Andrea Orcel a declarat că a doua cea mai mare bancă din Italia nu va lua o decizie care să afecteze acţionarii printr-o retragere din Rusia în pierdere.

Totuşi, confruntată cu solicitările Băncii Centrale Europene de a reduce legăturile cu o ţară sancţionată, instituţia financiară şi-a diminuat treptat prezenţa locală.

După ce guvernul italian a folosit prezenţa băncii în Rusia pentru a bloca o tranzacţie de achiziţie în Italia, UniCredit a renunţat la contestarea în instanţă a cererilor BCE privind ieşirea din Rusia şi a accelerat procesul de reducere a operaţiunilor.

”Operaţiunile noastre din Rusia constau într-o activitate mică şi concentrată, care sprijină companiile internaţionale în procesarea plăţilor, în special în euro şi dolari americani, şi menţine legături cu lumea occidentală”, a precizat banca în comunicatul de vineri.