Unul din doi angajați se așteaptă la o mărire salarială în 2025

Unul din doi angajați se așteaptă la o creștere salarială anul acesta, la actualul loc de muncă, în timp ce 23% dintre cei care lucrează sunt mulțumiți de salariile pe care le au, arată cel mai recent sondaj realizat de platforma de recrutare eJobs România.

‘55% dintre angajații care au participat la cel mai recent sondaj realizat de eJobs România spun că se așteaptă la o creștere salarială anul acesta, la actualul loc de muncă, asta în condițiile în care majoritatea celor care au participat la finalul anului trecut la un sondaj pe tema planurilor profesionale pentru 2025 au răspuns că un salariu mai mare reprezintă unul dintre principalele lor obiective pentru anul care urmează. 28% dintre respondenți nu cred că vor avea parte de un salariu mai mare în 2025, iar 17% încă nu știu care sunt planurile angajatorului, din acest punct de vedere’, relevă sondajul menționat.

Așteptările angajaților vin pe un fond în care doar 23% dintre aceștia sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de salariul pe care îl câștigă, în timp ce 38% sunt nemulțumiți și foarte nemulțumiți la acest capitol. 39% au o atitudine neutră în legătură cu salariul lor și, prin urmare, nu sunt nici mulțumiți, nici nemulțumiți.

Întrebați care sunt motivele care îi determină să creadă că vor avea un salariu mai mare în 2025, 34% spun că, în compania pentru care lucrează, sunt acordate creșteri salariale în fiecare an. Sondajul arată că 18% au încredere în faptul că sunt angajați cheie pe care angajatorii vor să-i păstreze cu orice preț și spun că, dacă nu vor primi mai mulți bani, vor pleca în altă parte. La fel de mulți mizează pe rezultatele pe care le-au avut anul trecut, respectiv și-au depășit indicatorii de performanță, ceea ce sigur îi califică pentru un plus la salariu.

Potrivit sursei citate, 15% intenționează să aibă o discuție cu managerul direct în acest sens și sunt încrezători că vor primi mărirea dorită. Doar 10%, însă, au fost informați concret că salariul pe care îl au va fi majorat.

‘Faptul că jumătate dintre respondenți mizează pe un salariu mai mare în 2025, dar doar 10% au și fost anunțați de manageri în acest sens, lasă loc unor posibile abateri de la planurile inițiale ale angajaților. Companiile rămân prudente în ceea ce privește politicile de majorări salariale pentru acest an, în special dacă ne uităm la domenii precum construcții, IT, agricultură sau industria alimentară, domenii care au rămas fără facilitățile fiscale pe care le aveau și pentru care costurile cu salariile au crescut brusc’, subliniază Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs, citată în comunicat.

Contextul economic general îi determină, totuși, pe angajați să aibă așteptări moderate în privința creșterilor pe care le-ar putea primi.

Astfel, 35% estimează un plus de 5%-10% la salariul actual, 24% – între 15% și 20%, 13% – între 15% și 20% și 11% de maximum 5%. 5% cred că salariul lor va crește cu cel puțin 20 de procente, 4% cu peste 30% și la fel de mulți estimează o actualizare la rata inflației. 6% nu pot face încă nicio preconizare.

‘Există, însă, o diferență între pragurile de majorare pe care le întrevăd și procentele minime pe care le-ar considera mulțumitoare pentru nivelul profesional la care se află și pentru cheltuielile lor lunare. În acest sens, pentru 32% pragul acceptabil ar fi cuprins între 10% și 15%, 21% – între 5% și 10%, 20% cel puțin 20%, iar 16% – între 15% și 20%’, mai spune Ana Călugăru.

În absența unei creșteri salariale, 18% dintre angajați spun că un pachet consistent de beneficii extrasalariale ar putea să fie suficient pentru a crea o compensare. 7% susțin aceeași idee, însă ar accepta această variantă doar pentru un an. 28% afirmă că depinde de beneficii, în timp ce 45% spun un nu hotărât, menționând că evoluția prețurilor din ultima perioadă impune și o creștere a salariilor.

‘Referitor la frecvența cu care sunt acordate majorările salariale, 55% dintre participanții la sondaj spun că salariul le-a crescut anul trecut. 17% nu au mai primit o mărire de acum doi ani, 8% de mai mult de doi ani și tot 8% declară că nu au avut nicio creștere salarială în ultimii 5 ani. Pentru 9% dintre respondenți salariul a crescut chiar anul acesta, în timp ce 4% nu-și amintesc când au avut ultima creștere salarială. De altfel, majoritatea respondenților (65%) cred că evaluările salariale ar trebui făcute anual, o dată pe an, și, în funcție de rezultate, să fie ajustată politica salarială’, relevă sursa citată.

Sondajul a fost realizat în luna februarie, pe un eșantion de 1.725 de respondenți care, la momentul completării chestionarului, erau angajați.

